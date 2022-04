GravaStar Mars Pro White Test: Futuristische Optik, starker Sound

Weiters gibt der Hersteller an, dass der Mars Pro speziell für Audiophile entwickelt wurde. Deshalb verfügt das Gerät über die integrierten DSP-Audioalgorithmen von GravaStar, die entwickelt wurden, um einen starken Bass, genaue Mitten und knackige Höhen zu liefern. Somit sollen nicht nur die Optik, sondern auch der Sound richtig liefern, und das klingt schon mal alles gut, nicht wahr? Weiters bietet das Gerät auch einen berührungsempfindlichen Lautstärkeregler auf der oberen Seite, natürlich stilecht mit LEDs garniert. Bevor wir uns in den tatsächlichen Test des Geräts stürzen, gibt es zuvor noch ein Video vom Hersteller selbst:

Der erste Eindruck des Speakers

Wow. GravaStar versteht es, ein auffälliges Design (mit der richtigen Farbe in Transformers-Ästhetik) ansprechend zu verpacken, anders lässt sich das nicht beschreiben! Das beginnt bei der Verpackung, setzt sich beim Aufstellen fort und hört erst bei der tatsächlichen Inbetriebnahme auf. Setzt ihr den GravaStar Mars Pro auf seinen zukünftigen Platz, besticht er schon mal durch die Haptik. Denn die Abmessungen von 19 x 18 x 20 cm bei einem Gewicht von 2,52 kg sorgen dafür, dass die kleine Kugel ordentlich wuchtig sitzt. Neben dem opulenten Design fühlt sich das Gerät auch sehr wertig an, das hat der Hersteller sehr gut gemacht! Die mitgelieferte Anleitung empfiehlt, vor der ersten Nutzung das Produkt zunächst einmal voll aufzuladen. Das machen wir doch glatt!

Schaltet ihr den Lautsprecher dann ein, ertönt sogleich ein futuristischer Sound. Danach ist das Gerät bereit und ihr könnt ein Gerät eurer Wahl via Bluetooth koppeln. Nach der unkomplizierten Kopplung geht es nahtlos weiter, und eure Medien werden fortan über den Speaker abgespielt. Der GravaStar Mars Pro hat den aktuellen Bluetooth-Standard 5.0 spendiert bekommen, das heißt, es gibt so gut wie keine Verzögerung, was die Verbindung wie auch die Wiedergabe und Steuerung angeht. Dank dem futuristischen Design integriert sich oben die stirnseitige Touchfläche, die als Lautstärkeregelung fungiert, perfekt in das Aussehen des Speakers. Mit einem Touch könnt ihr so die Musik lauter oder leiser stellen, das ist sehr intuitiv und unkompliziert. Es kann allerdings zu ungewollten Eingaben kommen, wenn ihr das Produkt unbedacht berührt. Seid also gewarnt und lasst eure Finger bei euch!

Ein Hoch auf den Tieftöner

Es gibt einiges auf die Ohren, wenn man der Website des GravaStar Mars Pro glauben darf. Beim Aktivieren des Lautsprechers ertönt ein cooler, mechanischer Klang, der nicht nur die Einsatzbereitschaft signalisiert. Der Ton deutet auch schon das Soundvolumen an, über das der Gravatar-Speaker verfügen kann. Die Hardware ist jedenfalls vorhanden, und wie klingt das Package? Standardmäßig eignet sich der Lautsprecher besser für bestimmte Musikgenres mit vielen tiefen Tönen. Der Bass ist sehr dominant, wie man es auch irgendwo von einem Gerät mit dieser Optik und Verarbeitungsqualität erwartet. Sein Gewicht hilft ihm jedenfalls, die Töne satt wiederzugeben, mühelos füllt ihr damit einen Raum mit bis zu 30 Quadratmetern.

Dieser Basslast könnt ihr aber natürlich mit einer Equalizer-Einstellung auf eurem Endgerät entgegenwirken. Tut ihr dies nicht, würde ich den Klang wie folgt einordnen: Bei niedriger Lautstärke spielt sich der Bass leicht in den Vordergrund. Erhöht ihr auf mittlere Lautstärke (etwa 30-40 %), wird der Klang etwas ausgeglichener, und ab 50 % aufwärts wird der Bass im Verhältnis immer stärker. Wie gesagt: Ein Equalizer passt das Hörerlebnis dann an eure Medien beziehungsweise euren Vorlieben an. Doch wenn ihr den GravaStar Mars Pro einfach auspackt, hinstellt und aktiviert, werdet ihr viel Bass hören. Allerdings ist es nicht so wie bei gewissen PC-Headsets, dass der Tieftöner alles überdeckt – Stimmen kommen nach wie vor gut zur Geltung, nur die Mitten leiden ein wenig.

Der GravaStar Mars Pro in der Praxis

Käufer:innen des GravaStar Mars Pro werden wohl hauptsächlich wegen dem einzigartigen Design so entscheiden. Da trifft es sich gut, dass auch die klangliche Leistung mehr als nur in Ordnung ist! Wie vorhin angesprochen ist standardmäßig eine Basslast zu spüren, die sich aber entweder per Equalizer in den Griff bekommen lässt oder sogar erwünscht ist. Dazu kommt, dass das Gewicht des Speakers mit 2,5 kg ordentlich hoch ist. Die Verarbeitungsqualität ist daher so gut wie perfekt, nur recht portabel ist das Gerät nicht – für Vielreisende gibt es wesentlich leichtere Alternativen. Das wird aber ohnehin nicht die Zielgruppe für einen solchen Lautsprecher sein, dieser ist eher dafür gedacht, im Heim ziemlich stationär betrieben zu werden.

Dabei hätte das Produkt einiges an Puste, denn der Bluetooth-Lautsprecher hält bei durchgehendem Betrieb bei leiser/mittlerer Lautstärke bis zu 15 Stunden durch. Bei gemischter Nutzung werden es eher zwölf Stunden, aber das ist immer noch ein guter Wert. Dazu kommt, dass der GravaStar Mars Pro in knapp vier Stunden via USB-C voll aufgeladen ist. Die drei Beine sind leider nicht vollständig beweglich, sie können nur ein- und ausgeklappt werden. Allerdings reicht dies schon aus, um die Blicke auf sich zu ziehen: Schon allein das Design macht diesen Speaker einzigartig, und gemeinsam mit der hohen möglichen Lautstärke kann das Produkt Aufmerksamkeit erheischen! Selbst bei hoher Lautstärke kommt es zu keinem Reißen oder sonstigen Wummern – die Qualität ist einwandfrei.