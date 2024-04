Gran Turismo World Series 2024 startet am 17.4.2024

Die Gran Turismo World Series 2024 startet am 17. April mit dem Nations Cup, der in sechs Runden innerhalb von drei Wochen ausgetragen wird; gefolgt vom Manufacturers Cup, der am 8. Mai beginnt und ebenfalls über sechs Online-Qualifikationsrunden geht. Jeder Besitzer von Gran Turismo 7 für PlayStation 4 oder 5 kann über den Sportmodus des Spiels teilnehmen und im Nations Cup sein Heimatland, bzw. im Manufacturers Cup seinen bevorzugten Hersteller, vertreten*.

Die Besonderheit in diesem Jahr ist eine größere Anzahl an Live-Events: Die besten Spieler aus den Online-Qualifikationsturnieren nehmen an vier Veranstaltungen vor Publikum teil, die in den World Finals gipfeln. Der Kalender für diese Wettbewerbe sieht wie folgt aus: