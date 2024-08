Google stellt Google TV Streamer vor, kommt im September 2024

Google hat heute den Google TV Streamer vorgestellt. Und das noch vor dem großen Hardware-Event nächste Woche!

Zum Google TV Streamer

Schlank und elegant gestaltet, bietet das Produkt allen Interessierten ein KI-gestütztes, personalisiertes Streaming- und Smart Home-Erlebnis. Der neue Google TV Streamer ist mit den besten Funktionen von Google TV ausgestattet – und dient gleichzeitig als Smart-Home-Hub für Google Home- und Matter-Geräte. Der Streamer ersetzt Chromecast und bringt dessen beste Funktionen in 4K-TV-Streaming-Geräte – in einer schnelleren Premium-Version. Das Gerät bietet Zugang zu mehr als 700.000 Filmen und Serien über Streaming-Apps wie Netflix, Disney+, Apple TV, Zattoo, joyn und weitere. Daneben nutzt der Streamer die KI von Google sowie die persönlichen Vorlieben seiner Nutzer:innen, um Vorschläge für Inhalte zu unterbreiten. Darüber hinaus lassen sich Watchlists mit Empfehlungen für jedes einzelne Haushaltsmitglied erstellen.

Google TV Streamer bietet im Vergleich zur vorherigen Chromecast-Generation einen verbesserten Prozessor, doppelt so viel Arbeitsspeicher, 32 GB Speicherplatz 4K HDR mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Der kluge Helfer lässt sich ganz einfach mit dem WLAN oder Ethernet verbinden. Smart-Home-Nutzer*innen dürfen sich auf praktische Optionen im Smart Home freuen. Das Produkt unterstützt Matter und besitzt einen integrierten Thread-Border-Router – so könnt ihr Schlösser und Sensoren bequem verwalten. Die Fernbedienung wird mit der Google Home-App synchronisiert und unterstützt so Tausende von Geräten. Durch die Integration mit Pixel- und Android-Geräten können Medien direkt vom Smartphone aus gestreamt und die Musik über den Fernseher gesteuert werden.

Intelligenz und Verfügbarkeit

Mit den multimodalen Gemini-Modellen, die Videos, Bilder und Text verarbeiten können, ist Google in der Lage, die Kameraintelligenz für die Branche neu zu definieren. Mit der Zeit werden Nest-Kameras nicht mehr nur eine begrenzte Anzahl spezifischer Dinge verstehen, wie zum Beispiel Bewegungen, Personen und Pakete. Sondern sie werden in der Lage sein, ein umfassenderes Verständnis dafür zu entwickeln, was sie sehen und hören, um dann das Wichtigste herauszufiltern. Dies ist ein enormer Fortschritt für Nest-Kameras und wird die Art und Weise verändern, wie Nutzer*innen in ihrem Zuhause Hilfe erhalten.

In diesem Blogpost erfahrt ihr, welche Möglichkeiten die multimodalen Gemini-Modelle von Google sich den Nutzer:innen zukünftig im Alltag eröffnen werden. Doch nun wieder zurück zur Gegenwart: Der Google TV Streamer ist in der Farbe Porcelain (wie auch unser getestetes Google Pixel 8a-Smartphone) erhältlich. Dank seines schlanken und eleganten Designs passt er perfekt vor den Fernseher – auch der praktische Ethernet-Port ist leicht zugänglich. Die Fernbedienung ist ergonomisch gestaltet und liegt dank der griffigen Rückseite und optimierten Tastenanordnung optimal in der Hand. Das Streaming- und Smart Home-Produkt ist ab dem 24. September 2024 für EUR 119,- im Google Store erhältlich. Interessierte können sich noch mehr einlesen, denn weitere Informationen zum kommenden TV-Gerät findet ihr ganz bequem im offiziellen Blogpost.