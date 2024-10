Google-News: Gemini Live kommt demnächst auch auf Deutsch!

Gemini Live bietet die Möglichkeit, sich via Sprachsteuerung mit Gemini, dem KI-Assistenten von Google, zu unterhalten.

Über Gemini Live

Bisher war dies nur auf Englisch möglich. In den kommenden Wochen wird Gemini Live neu in mehr als 40 Sprachen zur Verfügung stehen, darunter auch Deutsch. Gemini Live ermöglicht Nutzer:innen, natürlich ablaufende Gespräche mit Gemini zu führen. Bisher wurde dieses Feature ausschließlich auf Englisch angeboten. Ab sofort werden die verfügbaren Sprachen schrittweise erweitert. In den kommenden Wochen wird Gemini Live auf Android-Geräten in mehr als 40 Sprachen zugänglich sein. Wir können dabei aus zehn verschiedenen Stimmen wählen, um den perfekten Ton und Stil für ein Gespräch zu finden. Gemini Live wird Unterhaltungen zukünftig zudem in bis zu zwei Sprachen auf demselben Gerät unterstützen. Darüber hinaus plant Google, in Zukunft noch weitere Sprachen pro Gerät zu ermöglichen.

Die Unterhaltung mit Gemini Live ist wie ein Gespräch mit Freund*innen, mit denen man Ideen bespricht, neue Themen erkundet oder gemeinsam für eine Präsentation lernt. Das alles ohne zu tippen: Wir sprechen mit Gemini, und Gemini antwortet ebenfalls in gesprochener Sprache. Gemini Live ist dabei in der Lage, auch Informationen anderer auf dem Gerät installierter Google-Apps in das Gespräch miteinzubeziehen. Zu den mit Gemini verbundenen Apps werden neben Gmail, Google Maps und YouTube neu unter anderem auch Google Kalender, Tasks und Notizen gehören. Diese Erweiterung ermöglicht dann laut diesem Blogpost Anwendungen wie zum Beispiel:

Gemini mündlich bitten, das Lasagne-Rezept herauszusuchen, das via Gmail geschickt wurde und gleichzeitig die Zutaten auf einer Einkaufsliste in den Notizen zu sammeln.

Gemini auffordern, das Foto eines Konzertflyers anzuschauen, im Kalender zu prüfen, ob man Zeit hat und eine Erinnerung für den Ticketkauf zu setzen.

Gemini fragen, wann der neue Lieblingsfilm in die Kinos kommt und darum bitten, sich eine Woche vorher erinnern zu lassen, Tickets für die Vorstellung zu kaufen.

Das macht die Google Pixel-Smartphones gleich noch nützlicher – was meint ihr?