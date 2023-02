Goodbye, Volcano High kommt am 15. Juni 2023 für PS4, PS5 und PC

KO_OP hat im Rahmen der State of Play 2023 bekannt gegeben, dass Goodbye, Volcano High nun endlich veröffentlicht wird. Lest hier mehr!

Infos über Goodbye, Volcano High

Die Türen der High School werden am 15. Juni 2023 geöffnet – nachdem wir schon eine Weile auf das Game warten durften. Zusammen mit diesen Neuigkeiten ist ein Trailer erschienen, der uns einige der dramatischen Spannungen zeigt, in die unsere Dinosaurier-Teenager geraten werden. Der Titel verpackt ganz typische High-School-Geschichten über Beziehungen, Rockbands und den bevorstehenden Untergang der Zivilisation in ein narratives Spiel, das auch einige seiner Rhythmusspiel-Einlagen zeigt. Sehr liebenswürdig: Mir gefällt die Ästhetik, ich mag die Musik und ich mag auch Rhythmusspiele. Dieser Indie-Titel hat einen ganz eigenen Appeal, und ein bisschen müssen wir noch warten: Goodbye, Volcano High kommt am 15. Juni 2023 auf PS4, PS5 und PC heraus.