Ghostrunner Switch-Version kommt nächste Woche!

Gute Nachrichten für alle, die auf eine Ghostrunner Switch-Version warten – die Publishing-Partner All In! Games und 505 Games gaben nun bekannt, dass Ghostrunner am 10. November auf Nintendo Switch veröffentlicht wird. Somit könnt ihr auch auf Nintendos Handheld-Konsolen-Hybrid nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs zum ultimativen Cyberpunk-Ninja werden.

Jeder Käufer der Ghostrunner Switch Version erhält zwei exklusive Katana:

1x exklusives Katana Schwert

1x exklusives Nintendo Katana Schwert

Angebot gültig vom 10. November bis zum 10. Dezember 2020.