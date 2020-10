Ghostrunner im Test – Run, jump, slice, die – repeat!

In Ghostrunner schlüpft ihr in die Haut eines ebensolchen. Ghostrunner sind rasend schnelle und katanaschwingende Cyborg-Ninjas, die der Rebellion dabei helfen sollen, der fiesen Schlüsselmeisterin Mara und dem nicht näher benannten Regime, das über die Megastructure Dharma-Tower herrscht, das Handwerk zu legen.

Wieviel Zeit genau zwischen dem Fenstersturz und dem eigentlichen Spielstart vergeht, ist nicht ganz klar, jedenfalls aber soviel Zeit, dass ihr euch bei Erwachen über einen funkelnden neuen Cyborg-Schwertarm freuen dürft. Eine euch unbekannte Stimme, die sich im weiteren Verlauf als der Architekt des Dharma-Towers entpuppt, mahnt euch per Funk, keine Zeit zu verlieren, denn Mara hat schon ihre Bluthunde beauftragt, euch endgültig zur Strecke zu bringen. Ihr hingegen sollt den Spieß, äh Verzeihung, das Katana umdrehen und Tentakel-Trulla endgültig aus dem Turm aussperren. Summa Summarum gewinnt die Story von Ghostrunner zwar keinen Preis, aber als grobe Rahmenhandlung reichts.

Ghostrunner – Geschwind wie der Wind…

…und mindestens genau so schnittig – das fasst das Gameplay von Ghostrunner ziemlich kompakt zusammen. Ähnlich wie in der Mirror’s Edge Serie rennt,springt und rutscht ihr in bester Parcours Manier durch den absolut toll und zum düster-dystopischen Cyberpunk-Setting passenden, futuristischen Dharma Tower, gewürzt mit gelegentlichen, kleinen Ausflügen in den Cyberspace.

Im Gegensatz zu Faith hat der Ghostrunner aber ein erweitertes Fortbewegungsrepertoire. Beispielsweise gehört ein in Cyberpunk 2077 gestrichenes Feature, nämlich das Wallrunning dazu. Behände gleitet ihr an Häuserwänden, Industriecontainern und überdimensionierten Neon-Werbungen entlang und macht der Schwerkraft scheinbar einen Strich durch die Rechnung.

Verschätzt ihr euch beim Absprung doch einmal und droht in den Abgrund zu stürzen, kann euch ein Druck auf die Shift Taste den Cyborghintern retten. Damit aktiviert ihr eine kurzzeitige Zeitlupe nach deren Ende ihr euch über eine kurze Distanz beamt. So könnt ihr außerdem Schüssen ausweichen, Distanz gut machen und eure Feinde kurzerhand in Stücke hacken.

Außerdem verfügt ihr über einen Energie-Greifhaken, mit dem ihr euch an bestimmte Punkte heranziehen könnt. Im weiteren Spielverlauf der 8-10 Stunden langen Story bekommt ihr noch weitere Bewegungsmanöver hinzu, gleitet ähnlich wie in Bioshock Infinite an Sky-Rails entlang oder kapert Kampfdrohnen um ein paar Sekunden mit ihnen durch die Luft zu schweben, bevor ihr sie in einer Gruppe Gegner zum Absturz bringt.