Ghost of Tsushima Director’s Cut Test: Die Insel Iki ruft

Das Open-World-Action-Adventure Ghost of Tsushima Director’s Cut ist exklusiv für PS4 und PS5 erhältlich. Dies ist die ultimative Edition des Samurai-Epos von Sucker Punch und enthält das Hauptspiel von Ghost of Tsushima, alle bisherigen Updates und Zusatzinhalte sowie als besonderes Highlight, die brandneue Story-Erweiterung “Die Insel Iki”. Die PS5-Version bietet außerdem exklusive technische Features und damit einen richtige Next-Gen Erfahrung. Ob diese neue Veröffentlichung gerechtfertigt ist und sich ein Upgrade lohnt, erfahrt ihr hier.

Probleme mit Vergangenheit und Gegenwart

Im brandneuen Kapitel von Ghost of Tsushima reist Jin nach Iki, der Nachbarinsel von Tsushima, um Gerüchte einer erneuten mongolischen Gefahr zu untersuchen. Jedoch wird er in gefährliche Ereignisse verwickelt, die traumatische Erlebnisse aus seiner Vergangenheit hervorbringen. Nicht nur verlor er seinen Vater auf der Insel, sondern auch durch die Ereignisse von vor 15 Jahren, genannt Sakai-Invasion, ist die Bevölkerung den Samurai und ganz speziell dem Klan Sakai sehr feindlich gesinnt. Unter neuem Namen, Jin von Yarikawa, macht er sich also auf den Weg neue Verbündete für den Kampf gegen die neue Gefahr zu finden. Nach einem Schiffsbruch und der Wiedervereinigung mit seinem Pferd, lernt Jin den Adlerstamm und deren Anführerin kennen. Der Adler, wie sie genannt wird, vergiftet die ganze Bevölkerung und versucht sie durch Illusionen der Angst zu kontrollieren. Auch Jin wird gefangen genommen und mit einer kräftigen Dosis Gift beeinflusst. Er durchleidet heftige Halluzinationen gespeist mit schmerzhaften Erinnerungen an seinen Vater. Nachdem er sich davon erholt kann er den Kampf gegen den Adlerstamm zwar weiterführen, jedoch begleiten ihn verheerende Visionen während dieses Abenteuers.

Die Story steht natürlich im Fokus und mit den Halluzinationen ist in der Missionsstruktur für etwas Abwechslung gesorgt, jedoch wird nicht das volle Potential der Antagonistin ausgeschöpft. Die Geschichte ist trotzdem eine solide Ergänzung und lässt uns noch mehr in Jins Leben eintauchen.

Bezaubernde Insel

Iki wirkt farbenfroher als Tsushima und wechselt während der Erkundung konstant die Szenarien. Die Insel hat auch ein paar faszinierend inszenierte Umgebungsrätsel, wie zum Beispiel der Kletter-Parkour einer Schiffswrack-Bucht während lebensbedrohlichem Wellengang. Es gibt weiterhin bekannte Aktivitäten wie Bambusstände, Haikus, heiße Quellen und Säulen der Ehre aber auch ein paar neue die nur auf Iki zu finden sind. Erinnerung der Vergangenheit geben Einblick in Jins Kindheit mit seinem Vater, bei Tierheiligtümern wird mit Controller-Bewegungsteuerung Flöte gespielt um Tiere zu besänftigen, bei Bogen-Herausforderungen wird die Schnelligkeit der Bogenkünste auf die Probe gestellt und bei Arena-Duellen müssen mehrere geschickte KämpferInnen besiegt werden um eine Belohnung zu bekommen. Bei all diesen Tätigkeiten bekommt ihr neue Katanas, Kleidung, Rüstungen, Talismane und seltenen Ressourcen.

Die Aktivitäten sind eigentlich gut durchgemischt aber irgendwann wiederholt sich alles, wie im Hauptspiel. Vor allem bei den Tierheiligtümern gibt es nur eine Streichel-Animation pro Tier und beim vierten Mal ist es nicht mehr so besonders dass der kleine Affe aus Jins Hand frisst. Trotzdem hat man Spaß diese Aktivitäten zu erledigen, da man so länger in den beeindruckenden Gebieten verweilen kann.