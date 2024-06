Gewinnspiel zum Vatertag: Mitmachen und einen RingConn Smart Health Monitoring Ring abstauben

In unserem Testbericht zum Smart Ring waren wir vom Produkt hellauf begeistert. Der RingConn Smart Health Monitoring Ring war ursprünglich ein Crowdfunding-Projekt und hat sich nun ganz stark am Markt positioniert, und die Hardware unterstreicht den No-Nonsense-Anspruch des Herstellers perfekt. Fakt ist, dass der Ring seine Sache sehr ordentlich macht und alle Daten ohne Unterlass trackt. Sollte es notwendig sein, kann er die gemessenen Daten im Ausmaß von bis zu sieben Tagen am Ring selbst gespeichert lassen, bis ihr wieder eine Synchronisation mit eurem Smartphone durchführt. Die App ist gut gelungen und sorgt für übersichtliche Charts und Hinweise, zudem bekommt ihr auf Wunsch Zusammenfassungen der letzten Zeit und Vergleichswerte mit euren eigenen Daten in der Vorperiode. Egal, ob ihr zu den Couch-Potatos, Büroarbeiter:innen oder den Ausdauersportler:innen gehört – dieser Ring gibt euch die optimale Übersicht darüber, wie es denn um eure eigene Gesundheit so steht!

