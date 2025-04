Ostergewinnspiel 2025: Tag 4

Genießt JBL QuantumSPATIAL 360™ auf Playstation und Nintendo Switch über den USB-C-Dongle/Adapter, ohne die JBL QuantumENGINE zu passieren. Die integrierte Head-Tracking-Technologie bietet euch die zusätzliche Genauigkeit und akustische Präsenz, die ihr benötigst, um das Spiel zu gewinnen. Mit der Hi-Res-zertifiziertem JBL QuantumSOUND Signature seid ihr außerdem immer mitten im Spiel. Vom leisesten Schritt bis zur lautesten Explosion sorgt JBL QuantumSOUND Signature dafür, dass jede Szene episch wirkt und jeder Spieler noch besser wird. Die Hi-Res-zertifizierten 50-mm-Neodym-Treiber liefern eine von JBL-Audiospezialisten abgestimmte und speziell für Spiele entwickelte Soundkurve. Das charakteristische Audio erzeugt die realistischste Soundlandschaft für einen Spielvorteil in jedem Kampf.

Kommen diese Stimmen von hinten? Schritte links? Eure Umgebung hören zu können, ist entscheidend. Aber wirklich immersiver Sound, der euch einen Spielvorteil bietet, erforderte früher ein kabelgebundenes Headset. Das ist Geschichte. Das Headset JBL Quantum 910P Console Wireless liefert präzises, zweifach räumliches, hochauflösendes Audio mit integriertem Head-Tracking, damit ihr im Mittelpunkt des Geschehens bleibst. Ideal für Playstation, funktioniert auch kabellos mit Nintendo Switch und PC und kabelgebunden mit Xbox. Die kabellose Verbindung mit geringer Latenz bedeutet null Verzögerung beim Sprechen mit dem Team, und mit aktivem Noise-Cancelling könnt ihr auch an den lautesten Orten ohne Ablenkung spielen. Das Quantum 910P Wireless bietet bis zu 39 Stunden Akkulaufzeit, aber ihr könnt während des Spiels aufladen, selbst während Marathon-Sessions. Und bei dem unvergleichlichen ergonomischen Komfort werdet ihr Marathon-Sessions machen. Vergesst das Kabel und spielt, wie ihr wollt.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2025 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 4.4.2025 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!