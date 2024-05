Geschenk zum Vatertag gesucht? RingConn-Smart Ring zum Sonderpreis abstauben!

Der Hersteller RingConn hat mit seinem gleichnamigen Smart Ring eines der besten Produkte abgeliefert. Im Juni kriegt ihr es noch günstiger!

Über den RingConn

In unserem Testbericht zum Smart Ring waren wir vom Produkt hellauf begeistert. Der RingConn Smart Health Monitoring Ring war ursprünglich ein Crowdfunding-Projekt und hat sich nun ganz stark am Markt positioniert, und die Hardware unterstreicht den No-Nonsense-Anspruch des Herstellers perfekt. Fakt ist, dass der Ring seine Sache sehr ordentlich macht und alle Daten ohne Unterlass trackt. Sollte es notwendig sein, kann er die gemessenen Daten im Ausmaß von bis zu sieben Tagen am Ring selbst gespeichert lassen, bis ihr wieder eine Synchronisation mit eurem Smartphone durchführt. Die App ist gut gelungen und sorgt für übersichtliche Charts und Hinweise, zudem bekommt ihr auf Wunsch Zusammenfassungen der letzten Zeit und Vergleichswerte mit euren eigenen Daten in der Vorperiode. Und dank eines Updates ist nun auch das Zyklus-Tracking für die Damenwelt ganz offiziell verfügbar!

Sparen zum Vatertag

RingConn hat nun die folgenden Infos mit uns geteilt, was den kommenden Sale angeht:

wann? – von 2. bis 16. Juni 2024

– von 2. bis 16. Juni 2024 wie viel? – 15 % sparen (mit dem Code BeyondPixels spart ihr nochmals 15 Euro!)

– 15 % sparen (mit dem Code spart ihr nochmals 15 Euro!) wo? – entweder auf der offiziellen Website oder via Amazon-Link

Ich persönlich kann euch so eine Anschaffung nur empfehlen, denn so bekommt ihr tatsächlich einen 24/7-Überblick spendiert, wie es denn um eure eigene Gesundheit so steht. Alles in allem ist der smarte Ring hochwertig verarbeitet, hält auch so mancher Belastung ganz ohne Kratzer stand und die Akkulaufzeit mit einer Woche macht das regelmäßige und vergleichsweise seltene Laden wirklich angenehm. Wer noch mehr Eindrücke sammeln will, kann das auf den sozialen Medien tun – RingConn hat da beispielsweise Hashtags wie #ringconn oder #ringconnsmartring für sich gepachtet. Wer weiß, vielleicht findet ihr auch schon erste Hinweise vom Hersteller selbst für die Vatertags-Aktion zum #fathersday – wärt ihr interessiert?