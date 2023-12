Gewinnspiel: Wir verlosen unser eufy Clean X9 Pro Testmuster

Weihnachten kann kommen – in Kooperation mit eufy verlosen wir unser Clean X9 Pro-Testmuster, das natürlich gereinigt und desinfiziert wurde. Mitmachen lohnt sich!

Was ist der eufy Clean X9 Pro?

In unserem Test bezeichneten wir das Gerät als eure ganz persönliche Reinigungsfee. Ich hatte eingangs nicht damit gerechnet, von diesem Saug-Wisch-Roboter so restlos überzeugt zu werden. Dabei sollte es mich nicht wundern: eufy hat schon einiges an Erfahrung am Staubsaugroboter-Markt gesammelt, und der Clean X9 Pro ist ganz klar das Flaggschiff-Produkt des Jahres 2023. Alles, was der Hersteller so vollmundig verspricht, wird mühelos gehalten. Sowohl die Saugleistung mit bis zu 5.500 Pa als auch das Wischerlebnis können beeindrucken, da gelingt jeder Reinigungsvorgang zur Gänze. Damit nicht genug, auch die Hinderniserkennung und damit einhergehende Hindernisvermeidung leistet sich keine Patzer: Weder Kabel, Socken, Schuhe noch Spielzeug wurden im Testzeitraum jemals in Mitleidenschaft gezogen. Das steigert den Wert einer solchen Haushaltshilfe natürlich enorm, vor allem, wenn man von Saugrobotern in der Vergangenheit in dieser Hinsicht enttäuscht wurde.

Den Preis von 899,- Euro (UVP auf der offiziellen Website) muss man halt erst einmal stemmen, das ist klar. Aber hat man sich erst einmal an das Produkt gewöhnt, ist es schwer, Kritikpunkte auszumachen. Denn es wird zu jeder Zeit höchst zuverlässig genau das erledigt, was ihr von ihm erwartet. Die App ist kinderleicht aufgegliedert und sogar für völlige Neulinge äußerst überschaubar. Ihr werdet sogar daran erinnert, wenn etwas beim Sauger zu reinigen oder zu tauschen ist. Seine Mopps werden beim Erkennen eines Teppich-Untergrunds automatisch angehoben, somit gehören nasse Teppichböden der Vergangenheit an, und insgesamt sucht die gebotene Reinigungsleistung seinesgleichen. Ich persönlich kann euch den eufy Clean X9 Pro nur allerwärmstens empfehlen – er erspart euch so viel Zeit bei gleichzeitig so wenig nötigem Aufwand!