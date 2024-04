Gewinnspiel: Wir verlosen hochwertige #Mütternhelfen-Pakete zum Muttertag

Anlässlich des anstehenden Muttertags verlosen wir zwei hochwertige Pakete von Procter & Gamble mit Produkten des täglichen Bedarfs der teilnehmenden P&G-Marken. Mit dem Paket können die Gewinner:innen einfach sich selbst verwöhnen, ihrer eigenen Mutter eine Freude machen oder es in einem der zwölf Mutter-Kind-Häuser der Caritas abgeben – an eine Mutter, der es leider nicht so gut geht wie uns.

Zum Muttertag #Mütternhelfen: P&G und BIPA sammeln für Caritas Mutter-Kind-Häuser

Um Müttern und ihren Kindern in Notsituationen zu helfen, unterstützten P&G und BIPA mit der Kampagne #Mütternhelfen bereits zum siebenten Mal die Mutter-Kind-Häuser der Caritas in Österreich. Diese bieten wohnungslosen Müttern und ihren Kindern ein Zuhause. Doch die Mutter-Kind-Häuser sind mehr als nur ein schützendes Dach über dem Kopf. Die Mütter werden dort mit Produkten des täglichen Bedarfs versorgt, erhalten Hilfe bei der Arbeitssuche und können auf Therapieangebote zurückgreifen.

Gemeinsam mit BIPA hat sich P&G das Ziel gesetzt, von 25. April bis 22. Mai 2024 bis zu 100.000 Euro für die zwölf Mutter-Kind-Häuser zu sammeln. Konsument:innen können sich ganz einfach an der Initiative beteiligen: Mit jedem Kauf eines Produktes der teilnehmenden P&G-Marken Ariel, Always, Braun, Fairy, Gillette Venus, Lenor, Oral-B, Pampers und Pantene im Aktionszeitraum füllt sich der Spendentopf um elf Cent. Mit den Spenden sichern P&G und die Caritas dringend benötigte Schlafplätze in den Mutter-Kind-Häusern, die nicht nur ein Zuhause bieten, sondern den Betroffenen auch dabei helfen, eine langfristig gesicherte Zukunft aufzubauen.

Mit jedem Kauf eines Produktes der P&G Marken Ariel, Always, Braun, Fairy, Gillette Venus, Oral-B, Pampers oder Pantene im BIPA Online Shop oder in einer BIPA Filiale füllt sich der Spendentopf im Aktionszeitraum. Weitere Informationen unter: https://www.gemeinsamstaerkerpg.at/

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 13.5.2024 um 23:59 Uhr.

