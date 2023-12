eufy Clean X9 Pro Test: Eine echte Haushaltshilfe mit automatischer Reinigungsstation

Die offizielle Website des Saugroboters hat gleich alle Vorzüge parat. Der Sauger kann mit einer Saugkraft von bis zu 5.500 Pa aufwarten, was sowohl Tierhaaren, Staub und Steinchen gleichermaßen den Garaus macht. Dazu gesellt sich eine Wischfunktion mit zwei rotierenden Wischmopps, die drei Umdrehungen pro Sekunde hinlegen und mit einem Anpressdruck von etwa einem Kilogramm ihr Tagewerk verrichten. Das soll dafür sorgen, dass selbst hartnäckiger Schmutz und Flecken problemlos entfernt werden können. Damit eure Teppiche nicht nass gemacht werden, gibt es auch die automatische Anhebung der Wischmopps. So könnt ihr euren eufy Clean X9 Pro durchs ganze Haus schicken, und wenn ein Teppichboden erkannt wird, heben sich die Mopps um 12 Millimeter an.

Was gleich auffällt

Wenn man sich das Produkt genauer ansieht, fallen ein paar Dinge früh ins Auge. So ist der eufy Clean X9 Pro mit zwei fünfeckigen Wischmopps aus dreifach gezwirntem Garn ausgestattet, doch was steckt hinter dieser Designentscheidung? Laut Hersteller sollen die Fünfecke eine lückenlose Wischfläche und damit auch eine maximale Schmutzaufnahme gewährleisten. Sie können übrigens ganz leicht dank Klettverschluss-Lösung abgezogen und wieder angebracht werden – nach einem Waschgang geht es also gleich weiter. Die Hauptwalze ist ebenfalls etwas Besonderes – anstatt einer typischen Bürstenwalze hat der Hersteller hier eine Gummiwalze verbaut. Sie ist im Einsatz zwar geringfügig lauter, dafür aber um einiges performanter.

Denn die Gummiwalze bietet anders als eine Bürstenwalze eine auch über längere Zeit gleichbleibende Form, und sie kann sowohl bei Teppichen als auch bei Tier- und Menschenhaaren glänzen – da verheddert sich nichts, ihr müsst weniger reinigen, und es ist unter dem Strich jedes Mal sauberer. An der Front des Saugroboters sind Kamerasensoren zu sehen, mit der Aufschrift „AI See“. Was will der Staubsauger denn schon groß sehen? Nun, der eufy Clean X9 Pro als Premium-Produkt wird nur in äußerst seltenen Fällen an ein Hindernis stoßen. Denn dank seinen „Augen“ – so kann man den Verbund aus Time of Flight-Sensoren und RGB-Kameras schon nennen – weiß das Gerät tatsächlich, was vor ihm steht. Das klingt äußerst cool – wenden wir uns der Einrichtung zu!

eufy Clean X9 Pro: Die Inbetriebnahme

Wie es sich für ein ordentliches Smart-Gerät gehört, gibt es mit eufy Clean eine zugehörige App (für iOS und Android erhältlich). Sie ermöglicht es euch, ganz einfach Kontakt mit dem Produkt aufzunehmen. In meinem Fall war das so: Nach dem Auspacken habe ich den eufy Clean X9 Pro in seine Basisstation gestellt und diese eingesteckt. Dadurch wurde der Saugroboter eingeschalten und gleichzeitig aufgeladen – übrigens kam das Gerät mit etwa 75 % Aufladung bei mir an. Beim Starten der App wurde ich gleich aufgefordert, mich mit dem neu erkannten Roboter zu verbinden, ganz schnell und simpel ging das vonstatten! Nach der Bestätigung durfte ich ein WLAN-Netzwerk (ganz wichtig: Muss ein 2,4 GHz-WLAN sein) bekannt geben, mir einen Namen für den neuen Haushaltshelfer ausdenken und dann ging es auch schon los. Als erstes will der Staubsauger seine Umgebung kennenlernen.

Lasst ihr euren Staubsaugroboter auf Erkundungstour gehen, so saugt er bei der ersten Fahrt nichts. Er fährt einfach nur in die Räume und verschafft sich – salopp gesagt – einen ersten Eindruck der Umgebungen. Danach kehrt er zu seiner Basisstation zurück, und die Karte erscheint in eurer eufy Clean-App, in meiner Testumgebung hat die Karte schon sehr gut und detailliert ausgesehen. Einzelne Räume werden voneinander abgegrenzt, die Kanten und Ecken sind schon sichtbar – das wird dann im Laufe der Zeit weiter verfeinert! Bevor ihr ihn dann auf die tatsächliche Reinigung schickt, solltet ihr noch auswählen, ob ihr nur staubsaugen, nur wischen oder beides in einem Durchgang erledigt haben wollt. Nach einem Tipp auf die Play-Taste geht es dann los, der eufy Clean X9 Pro geht seiner Aufgabe tadellos nach und verlässt sein Zuhause sogleich. Die Reinigung beginnt!

Die erste Reinigung

Als alter Hase im Umgang mit Staubsaugrobotern war ich anfangs etwas skeptisch gestimmt, denn zu oft haben sich als unabhängig bezeichnete Produkte in Kabeln verheddert, den Kampf mit Spielzeugen gewagt oder sich schlicht und einfach in ausweglose Situationen manövriert. Also habe ich dem eufy Clean X9 Pro wider der Anleitung (sie bittet euch, vor der ersten Reinigung aufzuräumen) ein ganz normales Zimmer ohne Vorbereitung vorgesetzt – mit Schuhen mitten im Raum, einer Kabel-Stolperfalle und einem Mistkübel, der davor ein Taschentuch liegen hatte. Und ganz ehrlich, meine Erwartungshaltung war gedämpft: Normalerweise werden von solchen Geräten die Schuhbänder erbarmungslos gefressen, Kabel werden eingesaugt, als gäbe es kein Morgen, und ein Taschentuch oder eine dünne Decke ist ohnehin immer ein Problemfall für die rotierende Bürste und die Walze.

Der eufy Clean X9 Pro hat wohl gewusst, was ich mit ihm vorhabe, denn seine Navigation hat ihn zunächst einmal zu den Ecken und äußersten Grenzen des Raums geführt, bevor er sich der Flächenreinigung gewidmet hatte. Und frühzeitig hat er zwei Schreibtischsessel umsaugt, aber auch die von mir bewusst kreierten Problemzonen erkannt und gleichzeitig auf der Karte markiert. Nach etwa 17 Minuten war eine Fläche von 15 Quadratmetern fertig gesaugt, und ich war ganz schön beeindruckt. Die Schuhbänder blieben unberührt, die Kabel stellten kein unüberwindbares Problem für den Sauger dar, und das Taschentuch wartete ebenfalls auf mich, genau da, wo ich es platziert hatte. In weiterer Folge gab es auch keine Probleme, wenn ein Teddybär oder ein Schmusetuch irgendwo im Weg lagen – der kluge Saugroboter ließ die Spielzeuge einfach da liegen, wo wir sie hingelegt hatten.

Über die eufy Clean-App

An dieser Stelle sollte man noch kurz die zugehörige App des Herstellers erwähnen. Denn die eufy Clean-App ist ein äußerst mächtiges Tool, das euch die volle Kontrolle über den eufy Clean X9 Pro verschafft – egal, ob ihr euch zu Hause oder anderswo befindet. Ihr könnt jederzeit eine Reinigung nach Belieben starten, die Karte anpassen oder auch nur einzelne Bereiche reinigen lassen. Zudem ist eine vollständig manuelle Steuerung möglich, dazu solltet ihr das Gerät allerdings sehen können, der Kamera-Feed wird nicht an euer Smartphone übertragen. Ein Reinigungsplan lässt sich ebenso einfach erstellen, wie sich der Reinigungsverlauf in der Vergangenheit ansehen lässt. Die Basisstation wäscht eure Mopps periodisch alle zehn Minuten während eines Wischvorgangs, das könnt ihr auf fünf Minuten verkürzen oder auf 15 Minuten verlängern.

Alternativ könnt ihr die Mopps auch nach jedem fertig gewischten Raum waschen lassen. In einer Experimentier-Ecke namens eufy Lab dürft ihr Beta-Funktionen wie die „Gründliche Ecken-Reinigung“ oder „Wasserstandserkennung“ ausprobieren. Die Spracheinstellungen lassen euch die Sprache wechseln oder (von mir empfohlen) den eufy Clean X9 Pro auch stummschalten – ich mag meine Helfer:innen still und leise. Natürlich könnt ihr auch ein Firmware-Upgrade für euren Saugroboter anstoßen, zum Testzeitpunkt im Dezember 2023 war dies die Version 1.4.8. Besonders cool finde ich auch den Zubehör-Service, dieser zeigt euch an, wann ihr was zu tauschen oder zu reinigen habt. Die App ist aber immer nur so gut wie das Produkt selbst, und für eine Übersicht hat der Hersteller das folgende, äußerst fetzige Sizzle-Reel bereitgestellt: