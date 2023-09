Gewinnspiel: Wir verlosen unser Dreame L10 Prime Testmuster

Ich selbst bezeichne den DreameBot L10 Prime als Wisch- und Saugroboter, genau in dieser Reihenfolge. Man merkt einfach, dass sich der Hersteller Dreame hauptsächlich auf die Wischfunktion konzentriert hat, angefangen bei der Basisstation über die klugen Mopps samt Hebefunktion für Teppiche bis hin zur Selbstreinigung. Das soll aber nicht heißen, dass die solide Saugleistung darunter gelitten hat: Die Saugstärke ist beeindruckend und macht vieles richtig. Dafür, dass ihr euch selbst auf lange Zeit sehr viel Arbeit erspart, kann das kleine Helferlein seine Arbeit sehr lange sehr gut machen. Gänzlich wartungsfrei ist das Gerät nicht, das wird hier aber auch gar nicht versprochen. Der Preis von 599,- Euro (UVP) lässt vermuten, dass dieses Produkt sich in der Mittelklasse bewegt, doch seine Features lassen ihn teilweise auch ganz oben mitspielen.

Sowohl bei der Navigation, beim Wischen und auch bei der Integration ins eigene Heim gibt es für den Sauger nur Bestnoten. Kleinere Schwächen wie der etwas zu kleine Staubbehälter im Roboter oder die Saugroboter-üblichen Fallen wie Kabel, Decken und Wäscheständer sind auch bei diesem Gerät vorhanden. Doch wenn ihr euch an das Handbuch haltet, vor jeder Reinigung aufräumt und regelmäßig die Behälter checkt, werdet ihr viel Freude an diesem Gerät haben. Denn sowohl Tierhaare wie auch allfälliger Staub am Boden werden so effektiv in Schach gehalten, und auch schwer zugängliche Stellen wie unter TV-Regalen oder Sofas erledigt der Dreame L10 Prime wie im Schlaf. Man sieht also: Der Hersteller Dreame kann nicht nur Stielsauger, sondern auch (fast) völlig autonome Produkte herstellen. Daher freut es mich, für diesen Wisch- und Saugroboter eine Empfehlung auszusprechen!

Wenn ihr mehr Details wollt, hier geht’s zum ausführlichen Test.