Gewinnspiel: Wir verlosen Super Mario Party Jamboree für die Switch

Mit den drei neuen bewegungsgesteuerten Spielmodi Rhythmus-Küche, Toad-Fabrik und Parakoopa-Flugschule kommt zudem buchstäblich Schwung und Bewegung in die Party. Und wer online antreten oder sich mit anderen messen will, kann sich in Bowserathlon und Bowser-Bomberteam einer Reihe verschiedener Bowser-Herausforderungen stellen.

Mit 22 Charakteren haben sich so viele Bewohner:innen des Pilz-Königreichs wie nie zuvor zur bevorstehenden Party angemeldet. Sie treten auf sieben verschiedenen Spielbrettern gegeneinander an, darunter zwei Klassiker aus früheren Spielen der Reihe. Die Nintendo-Fans können sowohl lokal als auch online mit Mitspieler:innen aus aller Welt im Mario Party-Modus die Würfel rollen lassen.

Eine P a r t y der Superlat i ve Charaktere aus allen Ecken des Pilzkönigreichs (mehr als in allen Vorgängerspielen!) stehen schon in den Startlöchern für die fröhliche Fiesta. Darunter: der spitzbübische Buu Huu, der freundliche Yoshi, die Newcomer Pauline und Ninji… und viele, viele mehr!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus und schon landet ihr im Verlosungspool. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 2.11.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

