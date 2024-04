Gewinnspiel: Wir verlosen noch einen HP OfficeJet Pro 9120e All-in-one-Drucker!

Ostergewinnspiel verpasst? Macht nichts – dank HP dürfen wir noch einen OfficeJet Pro 9120e unter euch verlosen!

Bei diesem Gewinnspiel wartet ein originalverpackter HP OfficeJet Pro 9120e All-in-one-Drucker auf euch, der sowohl für Privatpersonen als auch kleine und mittlere Unternehmen bestens geeignet ist.

Über den HP OfficeJet Pro 9120e

Das Gerät selbst überzeugte in unserem Test auf ganzer Linie, es fühlt sich wertig an, selbst bei Vielgebrauch wackelt oder klappert nichts, und das Erlebnis geht auch bei der Software so weiter. Sowohl die Bedienung via Touchscreen als auch über die HP Smart-App funktionieren ohne Fehl und Tadel – das findet man sonst kaum in dieser Ausprägung. Neben einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 22 Seiten pro Minute und einem niedrigen Stromverbrauch (grade mal fünf Watt ohne Ruhezustand) ist auch positiv anzumerken, dass es zwei optionale Services gibt – einer gratis, einer nicht -, die das Produkt zwar bereichern, aber bei Nichteinrichtung keine lebensnotwendigen Funktionen abgeschnitten werden.

Zudem ist der Tausendsassa auch wirklich einfach zu bedienen und bleibt dabei auch angenehm leise. Wenn ihr euch für diesen All-in-one-Drucker entscheidet, bekommt ihr einen sehr hochwertigen und langlebigen Mitstreiter für alle Fälle in euer Heim. Ob ihr nun privat mehr drucken wollt, ein kleines Gewerbe nebenbei betreibt oder das Produkt andauern benutzen müsst: Der HP OfficeJet Pro 9120e lässt euch dabei bestimmt nicht im Stich, und so ein zuverlässiger Drucker verbessert den Arbeitsprozess enorm! Was kostet der Spaß? Grundsätzlich ist diese All-in-one-Lösung zwischen 220 und 260 Euro erhältlich, aber hier könnt ihr ihn einfach gewinnen – dank HP!