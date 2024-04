HP OfficeJet Pro 9120e All-in-one-Drucker im Test: Perfekt für Home Office und Gewerbe

Auf seiner offiziellen Website verspricht der Hersteller mit dem Gerät einen professionellen Tintenstrahldrucker. Gleichzeitig wirbt HP mit der am einfachsten zu bedienenden Druck-App – das klingt schon sehr interessant. Auch erwähnenswert: Ihr könnt eure Dateien einfach über die Cloud teilen oder auch auf mehreren verbundenen Geräten drucken. Die Geschwindigkeit des HP OfficeJet Pro 9120e ist ebenfalls ein großer Vorzug, denn bis zu 18 Seiten pro Minute (Farbe) beziehungsweise 22 Seiten pro Minute (schwarz/weiß) sind nicht zu verachten. Anders berechnet: So oder so genehmigt sich der All-In-One-Drucker grade mal drei Sekunden pro Ausdruck, das macht auch den Druck von Dokumentationen oder Handbüchern zu einem angenehmen Erlebnis.

Gleich bei der Konfiguration des Druckers könnt ihr euch entscheiden, ob ihr den Dienst HP+ verwenden möchtet oder nicht. Die HP Smart -App und eine Vielzahl von anderen Dingen betreffend des HP OfficeJet Pro 9120e werden von dieser Entscheidung berührt. Denn wenn ihr HP+ verwenden wollt, beschränkt ihr euch ausschließlich auf Originaltinte von HP und bekommt im Austausch dafür viele zusätzliche Möglichkeiten. So werden Problemen bei der Verbindung vollautomatisch vorgebeugt, beziehungsweise auch gelöst, falls sie dann doch auftreten. Zudem werden Malware-Angriffe in der Cloud verhindert, und ihr könnt dank Cloud-Service von überall Druckaufträge in Auftrag geben. Mit Private Pickup könnt ihr dann den Druck starten, wenn ihr neben dem Gerät steht, sodass eure gedruckten Dokumente nicht im Drucker liegen bleiben und möglicherweise von anderen gesehen werden können.

Für die Interessierten unter uns: Auch ein Firmware-Update ist da gleich gemacht worden, im Testzeitraum März/April 2024 war dabei die 6.20.1.5-202403010422 aktuell. Alles geht Schritt für Schritt, und ihr habt dann auch gleich die Druckköpfe konfiguriert (eine Seite wird gedruckt und anschließend gleich gescannt), und sogleich könnt ihr euch dann auch schon von der Qualität der Ausdrucke überzeugen. Gleich vorweg: Die Qualität ist wirklich gut gelungen! Ob ihr nun Text, Dokumente, Memes oder Fotos ausdruckt, der HP OfficeJet Pro 9120e ist nicht nur schnell, sondern erledigt die ihm übertragenen Aufgaben auch äußerst sauber. Das weckt Vertrauen in die Zukunft, ob ihr nun ein wenig Unterstützung im Home Office braucht oder Rechnungen für euer eigenes Gewerbe druckt. Selbst Fotos sehen auf dem entsprechenden Fotopapier echt überzeugend aus – dieses Gerät kann so gut wie alles!

Was gibt’s bei einem Drucker schon großartig auszupacken, fragt ihr? Nun, da habt ihr natürlich recht. Denn auch der HP OfficeJet Pro 9120e kommt fix-fertig in seiner Verpackung zu euch, es gibt nichts zusammenzubauen oder irgendwie zusammenzusetzen. Nur ein paar Klebestreifen und -folien sind abzuziehen, und das erfreut das ASMR-Herz enorm! Auch, wenn das Produkt etwas wuchtig ist und mit über neun Kilogramm etwas auf der schwereren Seite ist: Hier klappert nichts, und wenn ihr das Gerät mal wo hin gestellt habt, bleibt es auch dort. Wie geht es weiter? Die Inbetriebnahme des All-in-one-Druckers ist dabei denkbar einfach: Einfach Stromkabel in eine Steckdose stecken, einschalten, fertig. Alles, was danach folgt, ist ein ganz geführter Prozess, der simpel und rasch funktioniert. In weniger als zehn Minuten habt ihr alles zwischen Smartphone und Drucker eingerichtet.

Der HP OfficeJet Pro 9120e im Alltag

Egal, wie ihr euren All-in-one-Drucker eingerichtet habt, am Ende des Tages steht er dann da und wartet auf seine Befehle. Der HP OfficeJet Pro 9120e überzeugt dabei insbesondere bei seiner unglaublichen Effizienz. Denn im Bereitschaftsmodus genehmigt sich der potente Helfer gerade mal fünf Watt, und im Ruhezustand sinkt dieser Wert auf grade mal 1,2 Watt. Diese Genügsamkeit lässt das Produkt euch aber niemals spüren, denn binnen zehn Sekunden sind eure Druckaufträge erledigt – was will man mehr? Ist der Drucker eingeschaltet, reagiert er blitzschnell und lässt euch niemals lange auf einen Ausdruck warten. Auch beim Scannen und Kopieren legt er ein ähnlich hohes Tempo vor, das geht wirklich ratzfatz und macht sowohl beim gelegentlichen Einsatz wie auch im Dauerbetrieb Freude.

Im Testzeitraum gab es auch niemals Verbindungsprobleme oder ähnliche Querelen zu vermelden. So langweilig es klingt: Der HP Officejet 9120e hat seine Aufgabe jedes Mal wieder zuverlässig erledigt, ohne jemals aufzumucken. In der Welt der Drucker ist das schon ein Statement – unser Privatgerät beispielsweise (nicht von HP) sucht sich gerne aus, von welchem Endgerät es Befehle entgegennehmen mag und wie lange der Ausdruck dauern wird. Recht cool ist zudem die Fähigkeit des randlosen Drucks auf Fotopapier: Dieser All-in-one-Drucker kann auf bis zu A4-Format randlos drucken, was euch das lästige Wegschneiden des weißen Rands erspart. Abschließend will ich noch etwas zur Lautstärke sagen: Es wird oft unterschätzt, welchen Einfluss sie auf das Gesamtpaket hat. Im Falle dieses Produkts ist sie als äußerst angenehm zu bewerten – es gibt keine billigen Plastik-Klapper-Geräusche. Sehr gut!

Über die HP Smart-App

Damit ein technisches Produkt wie der HP OfficeJet Pro 9120e in der Praxis so reibungslos funktioniert, braucht es natürlich auch eine dementsprechende Software dahinter. Hier hat HP seine Smart App im Einsatz, die sowohl für iOS wie auch Android erhältlich ist. Nach dem Download werdet ihr gebeten, ein HP-Konto einzurichten – es ist zwar nicht zwingend notwendig, schaltet aber weitere Funktionen innerhalb der App frei, wie etwa Mobiles Fax. Gleichzeitig können Apple-User Dateien auf dem iCloud-Konto sichern, sprich, die von euch gespeicherten Dateien sind dank Cloud auch auf anderen Apple-Geräten verfügbar. Die App ist sehr übersichtlich aufgebaut und bietet auf dem Home-Reiter schon so gut wie alles, was man im Alltag nur benötigen könnte. Von der Bestellung von Tinte über süße Vorlagen (HP Printables) bis hin zu Funktionalitäten wie Drucken, Kopieren und Scannen ist alles gleich da.

Auch, wenn euer Drucker gerade offline sein sollte (etwa, weil ihr ihn ausgeschaltet habt), könnt ihr dennoch Fotos, Dokumente und mehr als Druckaufträge in die entsprechende Warteschlange setzen. Alles, was auf eurem Smartphone (im Test haben wir es mit einem iPhone ausprobiert) so liegt, könnt ihr drucken. Über 10.000 Dateien auf meinem Gerät schreckten die HP Smart-App nicht, und gleichzeitig könnt ihr auch andere Konten hinzufügen. Dropbox, Google Fotos, Google Drive, Box, Evernote und auch sonstige Dienste lassen sich binnen Sekunden verknüpfen, sodass euer Handy tatsächlich die einzige Verwaltungszentrale für diesen Drucker ist. Ob ihr nun aus der Ferne scannt, druckt oder Tinte nachbestellen wollt: Diese App ist die One-Stop-Lösung für all eure Anliegen. Das ist wirklich gut gemacht und ist auch für wenig Technikbegeisterte mehr als nur zugänglich!

Die Technik des All-in-one-Druckers

Bei diesem Produkt handelt es sich laut offiziellem Datenblatt um einen thermischen HP Tintenstrahldrucker in der Farbe Zement. Darauf befindet sich ein 2,7 Zoll (6,86 cm) großer Touchscreen, mit dem ihr die Einstellungen und Drucke steuern könnt. Bei der Papiereingabe finden bis zu 250 Blatt Papier Platz, bei der Papierausgabe ist nach 60 Blättern Schluss. Solltet ihr also mehr drucken wollen, solltet ihr darauf gefasst sein. Vier Druckpatronen (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) finden im Drucker ihre Aufgabe, und bei der Qualität lässt sich das Gerät ebenfalls nicht lumpen. Denn die Scanauflösung reicht bis zu 1200 dpi, und bei der Druckqualität wird ebenfalls mit bis zu 1200 x 1200 dpi angegeben. Da ist ordentlich was los, und der Drucker scannt, kopiert und druckt in Höchstgeschwindigkeit.

Bis zu 22 Seiten pro Minute (sogar 32 in Entwurfsqualität) bringt der HP OfficeJet Pro 9120e auf die Straße, und er ist auch smart. Er kann drahtlos via Chrome OS, HP Smart-App, Apple AirPrint; Wi-Fi Direct Printing und Mopria angesteuert werden. Apropos drahtlos: Er besitzt ein integriertes Dual-Band Wi-Fi nach den Standards 802.11 a/b/g/n/ac und eine integrierte Selbstheilungsfunktion – sie soll Verbindungsproblemen vorbeugen. Ihr könnt Zeitpläne definieren, und dank HP Smart-App auch viele Dinge einsehen. Übrigens, auch faxen kann das Produkt – falls ihr dafür noch Verwendung habt, seid ihr hier gut aufgehoben. Die Abmessungen des HP OfficeJet Pro 9120e betragen übrigens 439,3 x 342,5 x 278 mm bei einem Eigengewicht von 9,29 Kilogramm. Viel mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen!