Gewinnspiel: Wir verlosen das coole Party-Spiel Everybody 1-2-Switch

Everybody!

In diesem Spiel tretet ihr in einer Reihe herrlich schräger Minispiele an. Ihr freundet euch mit Aliens an. Ihr füllt riesige Ballons mit genau der richtigen Menge Luft, oder stellt euch hinter den Tresen eines hektischen Eisladens… Hier erwartet euch das Unerwartete!

Wer das Minispiel gewinnt, verdient Punkte für das eigene Team. Am Ende gewinnt das Team, das die meisten Punkte ergattert hat!

Zur Wahl stehen drei Spielvarianten:

TEAM-PARTY

Teilt euch in zwei Teams auf und tretet in einer zufälligen Auswahl an Minispielen an. Ihr könnt zwischen Runden wählen, die 20 Minuten, 40 Minuten oder 60 Minuten dauern. Es liegt ganz bei euch, ob ihr ein kurzes Spiel bevorzugt oder lieber eine große Portion Party-Spaß möchtet.

QUIZ-PARTY

Hier treten alle Teilnehmer:innen an, um die richtige Antwort zu geben. In diesem Modus gibt es keine Teams – hier tritt jeder Spieler (und jedes Pferd!) allein an! Ihr könnt sogar eure eigenen Quizfragen erstellen!

BINGO-PARTY

Wie wärs mit einer Runde Bingo? Papier und Bleistift braucht ihr hierbei nicht, euer Smartphone ist eure Bingokarte. Achtet auch auf den Zahlenzauber, bei dem drei Zahlen gleichzeitig gezogen werden.