Everybody 1-2-Switch! Test: Joy-Cons, Smartphones und ein Pferdekopfmoderator

Meine letzten Spiele dieser Art waren Rabbids Party of Legends (hier geht’s zu meinem Test) und Wario Ware Get it together (hier geht’s zu meinem Test) und beide Spiele konnten mich wesentlich mehr catchen, als Everybody 1-2-Switch!. Leider. Die Anzahl der Spiele, die mit ihren höheren Schwierigkeitsgraden versucht wird, in die Höhe zu schrauben, ist für mich leider etwas zu wenig, um auf einen hohen Wiederspielfaktor zu kommen und das sollte ein Party-Spiel doch mitbringen. Die Bingo-Option und die Möglichkeit eigene Quizfragen spielen zu können, sind eine nette Draufgabe, aber leider auch nur ein kleiner Lückefüller.

Gut finde ich allerdings die Integration von Smartphones, die auch neue Möglichkeiten der Mini-Spiele mitbringen, aber dies hat natürlich auch Schattenseiten. Hat jemand beispielsweise irgendwelche Berechtigungen am Smartphone nicht erteilt, so könnt ihr nicht spielen und müsst auf die Ursachenforschung gehen. Und das will man auf einer Party mit vielleicht bis zu 100 Leuten wohl nicht. Everybody 1-2-Switch! macht einiges richtig, manches sogar richtiger als 1,2 Switch, aber alles in allem wäre noch soviel mehr Luft nach oben vorhanden. Als Midprice-Titel eine Überlegung wert, aber leider nicht der erhoffte Party-Must-Play-Titel.