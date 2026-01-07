Geschirrspüler Dreame DZ40 und DZ60 Pro: Präzise Sauberkeit, sichere Anwendung

Dreame Technology gab die Erweiterung seines Produktportfolios bekannt – neben neuen Kühlschränken dürft ihr euch auch auf die neuen DZ60 Pro und DZ40 Pro Geschirrspüler freuen.

Der DZ60 Pro stellt sich vor

Ausgezeichnet mit dem renommierten IFA 2025 Best in Home Appliances Award definiert der Dreame Geschirrspüler DZ60 Pro Küchenhygiene durch intelligente Ingenieurskunst neu.

Kernstück ist das innovative 360° HydraFlow Wash System, das mit mehrschichtigen Hochdruck-Sprüharmen arbeitet – darunter ein FlexWing-Sprüharm, dessen Enden sich um bis zu 25° schwenken lassen. In Kombination mit einer speziellen Intensiv-Sprühzone hinter dem FlexWing und 75 °C heißem Wasser beseitigt der DZ60 Pro selbst hartnäckigste Rückstände und Fett zuverlässig.

Nach dem Spülgang öffnet sich die Tür automatisch, während eine aktive Belüftung die Feuchtigkeit entweichen lässt. Optional steht ein PTC-Heißlufttrocknungsmodus für makellose Trocknungsergebnisse zur Verfügung. Bemerkenswert ist die Energieeffizienzklasse A (EED, 2023), mit einer Einsparung von rund 10 kWh pro 100 Zyklen. Das Gerät hält Geschirr bis zu 15 Tage trocken und geruchsfrei.

Vollständig in das Dreame-Ökosystem integriert, lässt sich der DZ60 Pro über die Dreame App aus der Ferne überwachen und steuern – für sauberes Geschirr und maximale Sicherheit.

Geschirrspüler DZ40 Pro: Starke Reinigung, intelligente Bequemlichkeit

Der DZ40 Pro bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und bringt zentrale Premium-Funktionen in ein erschwinglicheres Segment. Er nutzt ebenfalls das effektive 360° HydraFlow Wash System und den FlexWing-Sprüharm. Zwei Trocknungsmodi stehen zur Verfügung, um sich an unterschiedliche Feuchtigkeitsbedingungen anzupassen. Wie sein preisgekröntes Schwestermodell erreicht auch der DZ40 Pro die Energieeffizienzklasse A (EED, 2023). Die Frischhaltefunktion für Geschirr beträgt praktische sieben Tage. Gleichzeitig bleibt die vollständige Smart-Konnektivität über die Dreame App erhalten, inklusive Fernsteuerung und Programmüberwachung – für intelligente, leistungsstarke Reinigung zu einem besonders wirtschaftlichen Preis.