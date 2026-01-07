Frische neu gedacht: Platzwunder Dreame Mega Pro für euer Smart-Home

Dreame erweitert sein Ökosystem um eine fundamentale Säule und denkt die Vorratshaltung für euch komplett neu. Platzmangel in der Küche gehört der Vergangenheit an. Die neue Dreame Mega Pro Kühlschrankreihe erscheint am 20.1.2026.

Mit dem Kühlschrank Mega Pro denkt Dreame Technology die Küchenaufbewahrung neu. Das Modell kombiniert eine außergewöhnlich kompakte Stellfläche von nur 0,4 m² mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 456 Litern. Dank ultradünner Isolierschäume und eines bündigen Luftkanaldesigns stehen im Innenraum 20 %* mehr nutzbarer Platz zur Verfügung, sodass auch große Lebensmittel problemlos untergebracht werden können.

Der Mega Pro verfügt über eine FreshFlex Multi-Mode-Zone mit präzisen Temperatureinstellungen (4 °C, 2 °C, 1 °C und –1 °C), um optimale Frische für unterschiedliche Lebensmittel zu gewährleisten – ob Obst und Gemüse, Milchprodukte und Getränke, empfindliche Frischware oder küchenfertiges Fleisch. Unterstützt wird dies durch einen Inverter-Kompressor für bedarfsgerechte Kühlung. Die AeroFresh-Reinigungsfunktion kombiniert ein Aktivkohlemodul mit kontinuierlicher Luftzirkulation zur Geruchsneutralisation im Innenraum. Das No-Frost-System verhindert Eisbildung, sodass Lebensmittel jederzeit frisch bleiben.

Der Mega Pro ist zudem in einer 409-Liter-Variante erhältlich und bietet das gleiche intelligente Design für unterschiedliche Küchenanforderungen und Budgets.

Preis und Verfügbarkeit

Den Mega Pro gibt es in zwei Größenvarianten ab 699 €, wobei ihr zum Verkaufsstart am 20. Januar von 100 € Rabatt und einem kostenlosen Versand profitieren könnt. So integriert ihr modernste Kühltechnik nahtlos in euer smartes Zuhause.