Garden Life: A Cozy Simulator erscheint im Februar 2024 für PC und Konsolen

NACON und stillalive studios haben das Release-Datum für Garden Life: A Cozy Simulator verkündet. Was erwartet uns mit dem Titel, so etwas wie ein Story of Seasons-Spiel?

Mehr zu Garden Life: A Cozy Simulator

Die Simulation wird am 22. Februar 2024 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Eine Nintendo Switch-Version wird später im Laufe des Jahres nachgereicht, das ist mittlerweile nichts Neues mehr. Worum geht’s eigentlich? Garden Life: A Cozy Simulator ist eine große Ode an den Garten und die Blumen, die es angehenden Gärtner:innen ermöglicht, ihren Garten in ihrem eigenen Tempo zu pflegen und ihn mit einer Vielzahl von Pflanzen zu verschönern. Dabei können sie die weiche und warme künstlerische Ausrichtung der Spielwelt genießen. Der Look wechselt zwischen Realismus und Comic-Look, und ihr werdet den Titel aus der Egoperspektive spielen können. So werdet ihr in den Bann des Gartelns gezogen, und wie das Ganze aussieht, zeigt dieser kurze Trailer: