gamescom 2024: The Pokémon Company ist ein Line-up-Highlight

Die gamescom 2024 läuft vom 21. bis 25. August 2024 und hat The Pokémon Company als eines der “Line-up-Highlights” angekündigt. Nicht nur TPC, auch wurden einige andere Unternehmen erwähnt, wie etwa Sony, Square Enix, THQ Nordic, Ubisoft und Xbox. Andere Unternehmen wie Amazon Games, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Capcom, 2K, SEGA, Electronic Arts und viele andere große Namen sind ebenfalls bereits gefallen, also sieht es nach einem actiongeladenen Ereignis aus.

Obwohl Nintendo nicht an der Veranstaltung teilnehmen wird, scheint es, dass The Pokémon Company ein gamescom 2024-Highlight wird!

Ein Sprecher erwähnte zuvor im April, dass Nintendo nicht an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen würde. Darauf folgte eine offizielle Bestätigung im Mai, dass die Ankündigung des “Nachfolgers” der Switch-Konsole bis Ende März 2025 erfolgen würde. Was The Pokémon Company und seine Hauptspielserie betrifft, so arbeitet Game Freak derzeit hart an Pokémon Legends: Z-A, das Anfang dieses Jahres im Februar enthüllt wurde und 2025 auf der Nintendo Switch erscheinen soll. Vielleicht sehen wir da mehr davon?