gamescom 2024: So groß wie noch nie zuvor, sagt Koelnmesse

Die gamescom 2024 wird mehr Aussteller als je zuvor haben, wenn sie im August stattfindet. Nicht nur das, auch internationaler wird sie sein!

Zur gamescom 2024

Die Aussagen kommen vom Organisator Koelnmesse, der sagt, dass die Show auch eine größere internationale Beteiligung als in sämtlichen Vorjahren bieten wird. “Nach dem starken Wachstum des letzten Jahres erwarten wir, mit der gamescom 2024 neue Rekorde aufzustellen, mit noch mehr Ausstellern und einer größeren internationalen Beteiligung”, sagte Tim Endres, Direktor der Veranstaltung. “Fans, Branchenprofis und Partner aus der ganzen Welt können in diesem Jahr eine noch vielfältigere Com mit Ergänzungen wie der neuen sozialen Bühne, Karten & Boards und Künstlerbereichen erleben.“ Die Opening Night Live, das von Geoff Keighley veranstaltete und produzierte Auftakt-Showcase, kehrt am 20. August zurück, wobei das Hauptereignis vom 21. bis 25. August stattfindet.

“Eines ist sicher: Unsere gamescom 2024 wird wieder das ultimative Gaming-Festival sein”, kommentierte Felix Falk, Geschäftsführer des Deutschen Verbandes der Spieleindustrie. “Eines der wichtigsten Highlights ist der wachsende internationale Charakter der Ausstellung, der auch auf die Einrichtung von Satellitenveranstaltungen in Asien und Latam zurückzuführen ist.“ Zu den Ausstellern (Microsoft etwa plant einen Riesenstand) gehören: 2K, Amazon Games, AMD, Bandai Namco, Capcom, Electronic Arts, Focus Entertainment, Hoyoverse, Konami, Krafton, Lego, Level Infinite, Meta Quest, NetEase Games, Nexon, Plaion, Sega, Square Enix, Team 17, The Pokémon Company, THQ Nordic, TikTok, Ubisoft und Xbox. Sowohl PlayStation als auch Nintendo haben bestätigt, dass sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen werden.