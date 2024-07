gamescom 2024: KRAFTON zeigt inZOI, Dark and Darker Mobile und natürlich PUBG

KRAFTON Inc. hat seine Teilnahme an der gamescom 2024 in Köln angekündigt und wird inZOI , Dark and Darker Mobile sowie PUBG zeigen.

KRAFTON x gamescom 2024

Vom 21. bis 25. August wird KRAFTON das Extraktions-RPG Dark and Darker Mobile, die PC-Lebenssimulation inZOI und neue Inhalte für den Battle-Royale-Shooter PUBG: BATTLEGROUNDS präsentieren. So bekommen die zahlreichen Messebesucher*innen einen Einblick in seine kommenden Titel und Updates! Im Vorfeld des globalen Events hat KRAFTON eine spezielle gamescom 2024 Landing Page auf der offiziellen Website eingerichtet und einen Teaser-Trailer auf YouTube veröffentlicht. Der Trailer gibt einen ersten Einblick in das Standkonzept von KRAFTON, das auf der „Scale-up the Creative“-Strategie basiert. Diese zielt darauf ab, neue spannende Spiele zu entdecken und effektiv auf dem globalen Markt zu expandieren. Besucher*innen haben die Möglichkeit, die vorgestellten Spiele, darunter Dark and Darker Mobile und inZOI, selbst auszuprobieren und an Veranstaltungen teilzunehmen.

Dark and Darker Mobile

Das kommende Mobile-Game Dark and Darker Mobile fordert die Spieler*innen heraus, mit ihrem Loot aus Dungeons zu entkommen, in denen sie sich furchterregenden Bedrohungen stellen. Das Spiel kombiniert den „Überlebens”-Aspekt des Battle-Royale-Genres, die „Erkundung” von Dungeon Crawlern und verschiedene Elemente von RPGs. Ein globaler Test ist für Anfang August in ausgewählten Märkten wie Korea, den Vereinigten Staaten, Japan und der Türkei geplant, mit einer geplanten weltweiten Markteinführung später in diesem Jahr.