gamescom 2024: Nintendo wird nicht teilnehmen

Nintendo hat Berichten zufolge bestätigt, dass das Unternehmen “nach reiflicher Überlegung” nicht an der gamescom 2024 teilnehmen wird.

Kein Nintendo auf der gamescom 2024

In einer Erklärung an die deutsche Veröffentlichung Games Wirtschaft sagte ein Sprecher des Unternehmens, dass es bei der Veranstaltung in diesem Sommer kein Aussteller sein würde. Die Organisatoren der gamescom 2024 müssen noch die Ausstellerliste für die Messe bekannt geben, die vom 21. bis 25. August in Köln, Deutschland, stattfinden soll. Nintendo besuchte die Gamescom im letzten Jahr noch als Aussteller. Laut verschiedenen Quellen nutzte das Unternehmen die Veranstaltung auch, um Tech-Demos für die Switch 2-Konsole zu zeigen, allerdings hinter verschlossenen Türen.

Dann hieß es, dass Nintendo die Einführung seiner Konsole der nächsten Generation intern von diesem Jahr auf Anfang 2025 verschoben hatte. Zwei Gründe wurden für diese Entscheidung genannt: Erstens sollen zum Launch der Konsole noch mehr Nintendo-Spiele fertig sein (wer würde denn kein Mario, Animal Crossing oder Metroid haben wollen?), und zweitens sollen Knappheiten bei den Lieferungen weitestgehend verhindert werden. Klar, wenn man länger Zeit für die (Vor-)Produktion hat, ist auch mehr auf Lager. So oder so, es scheint, als hätte Nintendo dann, nachdem die Switch wohl die erfolgreichste Konsole aller Zeiten wird, den nächsten Schlager im Köcher. Ich werde mir die neue Konsole fix holen, und ihr?