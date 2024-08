gamescom 2024: Kommt Forza Horizon 5 nun für PS5?

Vor der gamescom 2024 deutet das neueste Gerücht darauf hin, dass das Xbox-exklusive Forza Horizon 5 auf die PS5 kommen wird.

Gerüchteküche zur gamescom 2024

Es gibt einen aktuellen Trend von Xbox-Exklusivtiteln auf PS5, darunter Sea of Thieves und Hi-Fi Rush, die beide Anfang dieses Jahres auf PS5 gelandet sind. Gerüchte dieser Art fliegen vor dem Startdatum der gamescom 2024 am 21. August herum, wo Xbox drei Tage lang Live-Streams mit Schaufenstern mehrerer kommender und aktueller Spieltitel veranstaltet. Microsoft und Xbox haben die Titel für ihre Showcases bestätigt, und einige dieser Titel, darunter Forza Horizon 5, wurden in vielen verschiedenen Lecks aufgenommen. Einige frühere Lecks wurden bereits gesichtet, und die entwischten Infos scheinen insgesamt zu bestätigen, dass zumindest ein Xbox-Exklusivtitel auf PlayStation kommt.

Das neueste Gerücht stammt von dem Benutzer Shinobi602 auf ResetEra, der ursprünglich behauptete, dass ein neuer Xbox-Port für PlayStation während des Xbox Gamescom-Livestreams angekündigt würde. Der Leaker schlug in dem Beitrag vor, dass es ein großer Titel sein würde, der portiert wurde. Nach dem Leck und inmitten grassierender Gerüchte waren die Titel, auf die sich viele konzentrierten, Forza Horizon 5 und Starfield. Als Reaktion auf das ursprüngliche Leck reagierte ein zweiter zuverlässiger Leaker, eXtas1s, mit einem GIF, das viele andeuteten, dass Forza Horizon 5 das Spiel sein würde, das auf PS5 erscheint. Microsoft und Xbox streuen ihren Spielekatalog plattformübergreifend, zumal es auf mehreren Plattformen einfach mehr Geld zu verdienen gibt.