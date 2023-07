Gameplay-Video zu Payday 3 veröffentlicht, wohl vor jedem Embargo

Payday 3 soll am 21. September 2023 veröffentlicht werden – und nun hat ein vietnamesischer Content-Ersteller 18 Minuten Gameplay online gestellt!

Im Moment durchforsten die Fans eifrig das Internet nach Anzeichen von frischen Inhalten, um zu sehen, was kommen könnte. Es gibt viel da draußen, aber das bedeutet nicht, dass nicht noch mehr erscheinen kann – und vor ein paar Stunden wurde ein 18-minütiges Video mit rohem Gameplay-Material von einem vietnamesischen Content-Ersteller online gestellt. In diesem unbearbeiteten Clip sehen wir reine, unverfälschte Payday 3-Sequenzen in ihrer ganzen Pracht, während der Spieler versucht, einen Banküberfall zu unternehmen – aber in den ersten Minuten kläglich zu scheitern beginnt. Während sich das Gameplay entfaltet, scheint der Schöpfer live mit Menschen zu sprechen und Fragen (auf Englisch) zu beantworten, während er spielt.

In den 18 Minuten, die der Schöpfer spielt, sehen wir eine Vielzahl von Waffen, einen Kampf mit schwer bewaffneten Polizeikräften und die klassische Multiplayer-Mechanik, für die die Serie vor mehr als zehn Jahren bekannt wurde. Zusätzlich können Geiseln gegen Spieler eingetauscht werden, die von der Polizei verhaftet und in Gewahrsam genommen werden. Er spricht darüber, dass nach dem Start acht Raubüberfälle geplant sind, und verweist darauf, dass weitere hinzugefügt werden. Es ist ein so klassisches Payday 3, wie wir es uns erhofft haben – und zum größten Teil wussten wir das von dem, was bereits enthüllt wurde, aber dieses Bildmaterial geht noch einen Schritt weiter, indem es uns reine, uneingeschränkte Inhalte zeigt. Hier geht’s zum Video als Download!