Gerücht: Payday 3 wird wohl am 21. September 2023 veröffentlicht

Die Info kommt von dem hochzuverlässigen Leaker Aggiornamenti Lumia, einem Dataminer, der regelmäßig über Angebote berichtet, die den Xbox- und Windows-Stores hinzugefügt wurden, bevor sie veröffentlicht werden, z. B. Produktveröffentlichungsdaten. “PAYDAY 3 | Veröffentlichungsdatum: 21. September 2023” , so die Aussage. Es ist möglich, dass das Veröffentlichungsdatum des Spiels in den kommenden Wochen im Rahmen des Summer Game Fest bestätigt wird.

Payday 3 wird von Starbreeze Studios entwickelt und wird in diesem Jahr offiziell von Plaions Prime Matter-Label für PC-, Xbox- und PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Der kooperative Raubüberfall-Shooter, der im zeitgenössischen New York stattfindet, wird sehen, wie die ursprüngliche Bande – Dallas, Hoxton, Wolf und Chains – aus dem Ruhestand in einer Welt kommt, die weiter in das digitale Zeitalter übergegangen ist. Es heißt, dass Software-Giganten, Kryptowährungen, Massenüberwachung und das Dark Web eine Rolle im Spiel spielen werden, und sie werden sich in aktualisierten Gadgets widerspiegeln, die die Bande verwendet. Warten wir’s ab!