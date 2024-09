GAME CITY 2024: Von 11.-13.10.2024 verwandelt sich das Rathaus in einen Gaming-Palast

Vom 11. bis 13. Oktober 2024 verwandelt die GAME CITY 2024 das Wiener Rathaus wieder in einen Gaming-Palast! Nach einer erfolgreichen Rückkehr im Vorjahr mit rund 70.000 Besucher:innen werden auch in diesem Jahr wieder Highlights, Neuerungen sowie bekannte und beliebte Angebote das Rathaus und den Rathausplatz verwandeln.

Die GAME CITY 2024 lädt alle Gaming-Fans dazu ein, drei Tage lang in die faszinierende Welt der Spiele einzutauchen. Egal ob Jung oder Alt, Gamer oder Neuling – die GAME CITY ist ein Ort des Miteinanders und des gemeinsamen Erlebens.

„Mit großer Freude verkünden wir, dass das Rathaus vom 11. bis 13. Oktober erneut zur Game City wird. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können in den Räumlichkeiten des Rathauses einfach Spaß haben, die neuesten Spiele testen oder die internationale Fachtagung besuchen. Das Rathaus und der Rathausplatz verwandeln sich in diesen drei Tagen in ein Fitness-Center für die Seele. Denn Spaß haben und sich amüsieren, gemeinsam Neues entdecken und lachen – das tut dem Immunsystem gut.“, freut sich Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr.

Das Wiener Rathaus, der Sitz der Stadtregierung und der Platz davor verwandeln sich erneut in einen Austragungsort für spannende Turniere, interaktive Ausstellungen und jede Menge Spaß. Die vielfältige Mischung der Besucherinnen und Besucher spiegelt zudem die bunte Welt des Gamings wider. Beliebte Angebote rund um den ESport, Cosplay und die internationale Fachtagung FROG (Future and Reality of Gaming) sind wieder mit dabei. Die WIENXTRA Kinderzone ermöglicht den jüngsten Besucherinnen und Besuchern spielerische Freude an Games und Brettspielen. Die GAME CITY 2024 verspricht nicht nur ein Event, sondern ein Fest für die Sinne, ein Ort des Miteinanders und eine Oase der Freude zu werden. Der freie Eintritt für alle ermöglicht es jedem Spielefan, Teil dieses besonderen Erlebnisses zu werden.

Die Vorfreude auf die GAME CITY 2024 darf beginnen. Save the Date: 11. bis 13. Oktober 2024 – Gemeinsam spielen, gemeinsam erleben!