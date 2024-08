Funko Fusion: PC-Demo und neuer Trailer mit Mega Man veröffentlicht

Die kostenlose PC-Demo enthält die erste Ebene der Welt von Funko Fusion , inspiriert vom Horrorklassiker The Thing aus dem Jahr 1982. Zusätzlich zu den Charakteren aus der Welt von The Thing können die Spieler*innen andere versteckte spielbare Charaktere finden, darunter Capcoms Mega Man , dessen Aufnahme in das Spiel heute mit dem Enthüllungstrailer unten angekündigt wurde. Der Titel wurde letztes Jahr enthüllt und ist der Debüttitel von 10:10 Games mit Sitz in Großbritannien, das von CEO und Creative Director Jon Burton geleitet wird, der zuvor das Lego-Entwicklerstudio Traveller’s Tales (jetzt TT Games) gegründet hat.

“Funko Fusion ist ein Action-Adventure-, Einzelspieler- und Online-Koop-Erlebnis, das eine Vielzahl geliebter Welten und den respektlosen Funko Pop würdigt! Interpretationen der Figuren, die sie bewohnen”, heißt es in einer offiziellen Beschreibung. “Im Spiel werden die Spieler ihre Lieblingsfilme und -Fernsehserien in einer Vielzahl von mehr als 20 Franchises feiern: von Blockbuster-Filmen wie Jurassic World, Jaws, Back to the Future, The Thing, Shaun of the Dead und Chucky bis hin zu erfolgreichen TV-Serien wie Battlestar Galactica, The Umbrella Academy und Masters of the Universe und vielen mehr.“ Das Spiel wird am 13. September für PS5, Xbox Series X/S und PC und am 15. November für PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht.