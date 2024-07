San Diego Comic-Con bringt neues Video und Infos zu Funko Fusion

Mehr zu Funko Fusion

Fans lernen Eddy Funko kennen, den hinterhältigen Bösewicht aus Funko Fusion. Er bildet den korrupten und mächtigen gestaltenwandelnden Gegenpart zu Freddy Funko. Eddys bedrohliche Stimme leiht ihm der Schauspieler und Synchronsprecher Clancy Brown (Die Verurteilten, Highlander, Invincible, Detroit: Become Human). Eddy möchte die absolute Herrschaft erlangen und besitzt die finstere Kraft, von den Bewohner:innen der von Popkulturen inspirierten Welten Besitz zu ergreifen. Mit seiner Fähigkeit baut er sich eine Armee aus verdorbenen Charakteren auf, die von Franchises wie Jurassic World, Zurück in die Zukunft, Das Ding aus einer anderen Welt und Chucky – Die Mörderpuppe inspiriert sind. Spieler:innen versuchen sich zu wehren, indem sie ihr eigenes Team aus spielbaren Held:innen zusammenstellen. Jede:r von ihnen verfügt über einzigartige Werkzeuge, die sowohl im Kampf als auch bei Rätseln eingesetzt werden können.

Die Comic-Legende Robert Kirkman nahm als Überraschungsgast an der Diskussionsrunde teil, um mehr über die Integration von Invincible und The Walking Dead von Skybound Entertainment zu erzählen. Kirkman präsentierte zudem einen ersten Einblick in das Invincible-Level von Funko Fusion und zeigte die spielbaren Charaktere Invincible und Omni-Man. Zudem gab es auch einen kleinen Vorgeschmack auf Rick Grimes und Michonne aus The Walking Dead. Auch der bei Fans beliebte Synchronsprecher Kellen Goff nahm an diesem Panel teil und verkündete die Rückkehr zu seiner Rolle als Freddy Fazbear aus Five Nights at Freddy’s im Spiel. Eine spezielle Kollektion von Funko Fusion Funko Pop! Figuren, die auf einigen Charakteren aus dem Spiel basieren, wird noch in diesem Sommer auf Funko.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein. Funko Fusion erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam am 13. September 2024. Freut ihr euch drauf?