Frühlingserwachen in Meran – Wandern rund um den Golserhof

Hoch über der charmanten Kurstadt Meran liegt der Golserhof****Superior, ein kleines Boutiquehotel mit 30 liebevoll eingerichteten Zimmern. Hier spürt man sofort die Ruhe und Weite der Südtiroler Bergwelt – ein idealer Ausgangspunkt für Wanderer, die den Frühling in all seinen Facetten erleben möchten.

Bereits vom Hotel aus eröffnet sich ein Panorama, das das Herz jedes Naturliebhabers höherschlagen lässt: sanfte Weinberge, blühende Obstgärten und imposante Berggipfel. Wer die Wanderschuhe schnürt, hat die Wahl. Der Meraner Höhenweg eröffnet beeindruckende Ausblicke. Die Spronser Seen und der Partschinser Wasserfall bieten beeindruckende Naturerlebnisse – und viele lohnende Ziele mehr warten rund um den Golserhof.

Wer die Natur mit allen Sinnen erleben möchte, schließt sich den geführten Touren mit dem hauseigenen Wanderführer an. Mit sicherem Gespür und vielen spannenden Geschichten zeigt er die schönsten Wege, stillen Plätze und beeindruckendsten Ausblicke der Region.

Wer lieber auf eigene Faust loszieht, kann die Bergwelt rund um Meran ganz individuell erkunden. Dafür stehen kostenlose Wanderrucksäcke, Wanderstöcke und Trinkflaschen bereit – alles, was es für einen gelungenen Tag in der Natur braucht. Und weil die Gastgeber selbst begeisterte Wanderer sind, teilen sie gerne ihre besten Geheimtipps: persönliche Empfehlungen, die zu maßgeschneiderten Routen führen – perfekt abgestimmt auf die Wünsche und das Tempo der Wanderer.

Nach einem Wandertag erwartet die Gäste im Golserhof Erholung pur: Der beheizte Infinity-Außenpool und der lichtdurchflutete Innenpool laden zum Entspannen ein. Im „Reich der Sinne“ erleben Genießer vollkommene Wohlfühlmomente – mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Infrarot-Sauna, Tauchbecken, Solebad und großzügigen Ruheräumen. Wohltuende Aufgüsse und Peelings verwöhnen die Sinne, während massierende Hände und hochwertige Behandlungen Körper und Geist in Einklang bringen.

Zum Ausklang eines perfekten Tages verwöhnt die Küche des Golserhofs mit kreativen alpin-mediterranen Gerichten, zubereitet aus regionalen Produkten und begleitet von erlesenen Südtiroler Weinen.

Der Golserhof ist ein Rückzugsort für Wanderer, Naturgenießer und Entdecker, die den Frühling in Südtirol aktiv erleben möchten. Hier verschmelzen Bewegung, Genuss und Ruhe zu einem unvergleichlichen Erlebnis – hoch über Meran, inmitten einer Landschaft, die jeden Schritt wert ist.