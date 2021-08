Forza Horizon 5: Neues Gameplay-Material und Toyota Supra GR 2020

Während des Forza Horizon 5-Livestreams enthüllte die Playground Games-Crew das nächste Auto: Den Toyota Supra GR 2020.

Über Forza Horizon 5

Der Toyota Supra GR 2020 wird sofort verfügbar sein, wenn Forza Horizon 5 veröffentlicht wird. Forza Horizon 5 erscheint am 9. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC. Während das für Fans des Wagens eine Super-Neuigkeit ist, ist es doch viel interessanter, das über 30 Minuten lange Gameplay des Titels zu teilen, findet ihr nicht? Nach einer Fotostrecke und einer tollen Ankündigung des Games gibt es nun endlich mehr zu sehen.

Forza Horizon 5 ist ein Open-World-Rennspiel, das in Mexiko angesiedelt ist. Das Spiel verfügt über die größte Karte der gesamten Forza Horizon-Reihe, die 50 % größer sein soll als in Forza Horizon 4. Die Karte wurde von Creative Director Mike Brown als eine der abwechslungsreichsten Forza Horizon-Karten beschrieben, die das Team bisher erstellt hat. Die Karte enthält Gebiete wie einen aktiven Caldera-Vulkan, Dschungel und Strände sowie Städte wie Guanajuato. Spieler:innen können die Open-World frei erkunden, aber auch an Multiplayer-Rennen teilnehmen und den Kampagnenmodus abschließen. Sowohl die Autos im Spiel als auch die Spielfigur können umfangreich angepasst werden. Das Spiel ist das erste der Reihe, das Raytracing für Autos unterstützt (obwohl dies nur in ForzaVista verfügbar ist). Man darf sich also schon richtig auf November 2021 freuen. Nun aber genug der langen Vorrede – seht hier das Gameplay!