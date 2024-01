Rock Band 4 verabschiedet sich in den Ruhestand nach acht Jahren Updates

Die letzten Songs für Rock Band 4 werden nächste Woche veröffentlicht und beenden eine achtjährige Serie wöchentlicher DLC-Veröffentlichungen.

Bye, Rock Band 4

Damit endet der Update-Reigen für das Rhythmusspiel, dies kündigte der Entwickler Harmonix an. Die zukünftige Arbeit des Studios wird zum Fortnite Festival kommen, dem Rock Band-ähnlichen Spielmodus für Fortnite, der im Dezember gestartet wurde. Der letzte DLC von Rock Band 4 wird am 25. Januar erscheinen, obwohl Harmonix nicht angekündigt hat, welche Melodien den Lauf des Spiels mit fast 3.000 Songs nach dem Start abschließen werden. “Wir haben lange und hart darüber diskutiert, wie wir die letzte Explosion von RB DLC dieser Ära gestalten können”, sagte der Entwickler in einer Ankündigung auf der Harmonix-Website. “Die letzten zwei Wochen werden einige Momente enthalten, die unsere Gefühle über diesen Moment zusammenfassen”.

Harmonix sagt, dass alle anderen Live-Dienste für Rock Band 4 “wie gewohnt fortgesetzt werden, einschließlich Rivals-Saisons, [und] Online-Spiel”. Das Studio verpflichtete sich auch, sicherzustellen, dass die Spieler die von ihnen gekauften Songs behalten, und fügte hinzu: “Um es ganz klar zu sagen, können Sie die Songs, die Sie besitzen, so lange spielen, wie Sie möchten”. Rock Band 4 startete mit 65 Songs. Harmonix brachte diese Zahl mit der Veröffentlichung der Rivals-Erweiterung im Jahr 2016 auf mehr als 120. Das Entwicklerstudio hat seitdem neue Tracks für das Spiel in einer wöchentlichen Kadenz veröffentlicht. In den letzten Wochen hat der Entwickler DLCs wie Beastie Boys’ “So What’Cha Want”, Queens of the Stone Age’s “No One Knows” und Elton Johns “Goodbye Yellow Brick Road” über den Rock Band Music Store veröffentlicht.