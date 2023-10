For Honor Halloween-Event Knochentheater angekündigt

Ubisoft gab nun bekannt, dass das For Honor Halloween-Event Knochentheater am 26. Oktober beginnt. Die Season wird eine düstere Wendung nehmen, wenn sich die verbotenen Opfergaben des Geisterfestes, das am 14. September eingeführt wurde – als Falle entpuppen. Die Seelen der Krieger werden vom Weißen Knochengeist beansprucht, der sie dazu zwingt, in ihrem Theater der bösen Illusionen aufzutreten. Ihre einzige Hoffnung ist ihr Erzfeind, der Affenkönig Wukong, der bereit ist, die Show des Weißen Knochengeistes zu ruinieren und ihre “Darsteller” zu befreien.