Final Fantasy 7: Remake, Rebirth und Reunion (?) werden laut Square Enix ein Spektakel

Die Handlung für den dritten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie ist abgeschlossen und das Spiel ist in voller Entwicklung, so das Team von Square Enix.

Zum dritten Final Fantasy 7-Teil

Dies bestätigten sowohl Final Fantasy 7 Rebirth-Direktor Naoki Hamaguchi als auch sein Produzent Yoshinori Kitase. Auf der G-CON 2024 in Korea würden die beiden zwar keine weiteren Details über die Handlung des Spiels verraten, aber dennoch erwähnten sie, dass die Arbeit an der Handlung des Spiels abgeschlossen ist und dass sich das Team nun auf das Spiel selbst konzentriert. Wie zuerst von 4Gamer berichtet, sagte Kitase auch: “Final Fantasy 7 Rebirth bot eine riesige Karte, aber im dritten Spiel wird der Highwind (Luftschiff) erscheinen, also müssen wir Sie die Welt aus einer höheren Perspektive erleben lassen.“

“Wir werden nicht mit dem Luftschiffsystem schummeln, sondern es frontal herausfordern, damit die Spieler frei auf der Karte fliegen können.” Die ersten beiden Teile des Final Fantasy 7 Remakes wurden 2020 und 2024 veröffentlicht, was bedeutet, dass Teil 3 wahrscheinlich erst so im Jahr 2028 erscheinen wird. Passend zum Ende des PlayStation 5-Zyklus? So oder so, Square Enix kann Hype: Erst Anfang dieses Jahres sagte Hamaguchi, er sei zuversichtlich, dass der dritte Teil eines der besten Videospiele sein wird, die je gemacht wurden. Ob man diese hehre Messlatte auch für die ersten beiden Teile des Remakes ansetzte?