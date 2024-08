gamescom 2024: Kommt Final Fantasy 16 nun für den PC?

Die inoffiziellen Versionshinweise des kommenden Nvidia Game Ready-Treibers deuten auf eine Final Fantasy 16 PC-Portierung hin.

Final Fantasy 16 auf dem PC

Da die gamescom 2024 näher rückt und das Basisspiel sein einjähriges Jubiläum feiert, könnte eine Ankündigung des Veröffentlichungsdatums unmittelbar bevorstehen. Es ist nicht das erste Mal, dass die kommenden Treiber von Nvidia vor den offiziellen Ankündigungen auf große PC-Veröffentlichungen hingewiesen haben. Da der Tech-Riese mit seinen Grafikkarten eine optimale Leistung gewährleisten will, erstellt er maßgeschneiderte Profile für AAA-Spiele und beliebte Titel. Diese Updates kommen auch in der Regel vor dem Start der Spiele ein, was der Gaming-Community Raum gibt, um über mögliche Veröffentlichungsfenster zu spekulieren. Was haltet ihr davon?