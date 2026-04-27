Digimon Story Time Stranger kommt im Juli auf Switch 2
Digimon Story Time Stranger macht sich diesen Juli auf dem Weg zu Nintendo Switch-Konsolen. Hier die Details!
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Bandai Namco hat jetzt die offizielle Spielseite mit den Switch-Spezifikationen aktualisiert. Wie es bereits bestätigt wurde, bietet die Switch 2-Version des Titels „Qualität“- und „Leistung“-Modi. So vergleicht sich die Switch-Version (über die Digimon Story Time Stranger-Website):
Nintendo Switch-Version
- TV-Modus Auflösung: 1920 x 1080
- Auflösung des Handheld-Modus: 1280 x 720
- Bildrate: „Bis zu“ 30fps in beiden Modi
- 4K kompatibel: Nein
- HDR kompatibel: Nein
Nintendo Switch 2 Version
Qualitätsmodus
- Auflösung des TV-Modus: 3840×2160
- Auflösung des Handheld-Modus: 1920 x 1080
- Bildrate: „Bis zu“ 30fps in beiden Modi
- 4K-kompatibel: Ja
- HDR-kompatibel: Ja
Leistungsmodus
- TV-Modus Auflösung: 1920 x 1080
- Auflösung des Handheld-Modus: 1920 x 1080
- Bildrate: „Bis zu“ 60 fps in beiden Modi
- 4K-kompatibel: Nein
- HDR kompatibel: Nein
Natürlich wird Digimon Story Time Stranger auch ein Upgrade für Switch-Besitzer anbieten.
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