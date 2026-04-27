Digimon Story Time Stranger kommt im Juli auf Switch 2

von Mandi 27.04.2026

Digimon Story Time Stranger macht sich diesen Juli auf dem Weg zu Nintendo Switch-Konsolen. Hier die Details!

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Bandai Namco hat jetzt die offizielle Spielseite mit den Switch-Spezifikationen aktualisiert. Wie es bereits bestätigt wurde, bietet die Switch 2-Version des Titels „Qualität“- und „Leistung“-Modi. So vergleicht sich die Switch-Version (über die Digimon Story Time Stranger-Website):

Nintendo Switch-Version

  • TV-Modus Auflösung: 1920 x 1080
  • Auflösung des Handheld-Modus: 1280 x 720
  • Bildrate: „Bis zu“ 30fps in beiden Modi
  • 4K kompatibel: Nein
  • HDR kompatibel: Nein

Nintendo Switch 2 Version

Qualitätsmodus

  • Auflösung des TV-Modus: 3840×2160
  • Auflösung des Handheld-Modus: 1920 x 1080
  • Bildrate: „Bis zu“ 30fps in beiden Modi
  • 4K-kompatibel: Ja
  • HDR-kompatibel: Ja

Leistungsmodus

  • TV-Modus Auflösung: 1920 x 1080
  • Auflösung des Handheld-Modus: 1920 x 1080
  • Bildrate: „Bis zu“ 60 fps in beiden Modi
  • 4K-kompatibel: Nein
  • HDR kompatibel: Nein

Natürlich wird Digimon Story Time Stranger auch ein Upgrade für Switch-Besitzer anbieten.

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