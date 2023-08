Fatal Fury: City of the Wolves – Erstes Video zum Spiel veröffentlicht

Ein neues Kampfspiel kündigt sich an, denn SNK hat den ersten Teaser-Trailer für Fatal Fury: City of the Wolves veröffentlicht.

Das neue Spiel, das letztes Jahr beim Evo-Kampfspielturnier angekündigt wurde, wird das erste neue Fatal Fury-Spiel seit Garou: Mark of the Wolves von 1999 sein (bekannt als Fatal Fury: Mark of the Wolves auf SEGAs Dreamcast). Jetzt, auf der diesjährigen Evo, wurde der erste Trailer gezeigt, der einen kurzen Einblick in die In-Game-Engine gibt. Das Spiel sieht optisch ähnlich wie SNKs The King of Fighters XV aus, obwohl die Charaktere eher einen Comic-Effekt mit dickeren schwarzen Umrissen und einer Art Linienschattierungseffekt auf ihnen zu haben scheinen.