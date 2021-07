The King of Fighters 15 bekommt neuen Trailer für Ramon

Das Warten auf The King of Fighters 15 geht weiter. SNK versüßt die Wartezeit mit einem neuen Trailer – seht ihn hier!

Über The King of Fighters 15

Frühere Charaktertrailer des Spiels stellten schon eine ganze Menge an Kämpfer:innen vor. The King of Fighters 15 soll im ersten Quartal 2022 über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und PC erscheinen. Nun hat SNK einen neuen Trailer für The King of Fighters 15 veröffentlicht, in denen der spielbare Charakter Ramon (gesprochen von Kiyoshi Katsunuma) vorgestellt wird. Hier der Trailer für euch: