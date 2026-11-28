Familienkalender im Test: Was kann der Cozyla Calendar Plus 2?

Der Cozyla Calendar Plus 2 in der 15,6 Zoll-Variante will das zentrale Informationsdisplay für die ganze Familie sein. Schafft er das auch? Über den Cozyla Calendar Plus 2 Die Preisfrage bei so einem Gerät ist natürlich: Funktioniert das auch in unserer Familie? Termine, Aufgaben, Einkaufslisten, Rezepte, Fotos, Streaming und sogar Smart Home-Steuerung sollen auf einem Gerät zusammenkommen. Das klingt zunächst nach einem typischen Anwendungsfall für ein Tablet, nicht wahr? Und genau als solches hat der Calendar Plus 2 (zur Website) tatsächlich das Zeug, im Alltag überraschend nützlich zu werden. Beim Auspacken wirkt der Cozyla Calendar Plus 2 zuerst wie ein riesiges Android-Tablet im Querformat, das man an eine Küchenwand oder auf ein Sideboard gestellt hat. Das 15,6-Zoll-Display löst mit Full HD auf, misst 40,03 x 24,97 x 2,03 Zentimeter und wiegt 1,59 Kilogramm. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Gerät ein Netzteil, ein Tischständer und die Anleitungen, eine Wandmontage ist ebenfalls möglich. Die Verarbeitung macht auf den ersten Blick einen soliden Eindruck, auch wenn das Gerät klar funktional und nicht besonders edel designt ist. Der mitgelieferte Standfuß sorgt für einen stabilen Aufbau auf der Arbeitsplatte, im Flur oder am Schreibtisch. Gerade die 15,6-Zoll-Version ist dabei die kompakteste Variante der Reihe und eignet sich daher besonders für kleinere Arbeitsflächen, während die 24- und 32 Zoll-Modelle deutlich mehr Platz und Geld benötigen. Der Touchscreen reagiert im Alltag zuverlässig und ist groß genug, um mehrere Termine, Aufgaben und Widgets gleichzeitig übersichtlich darzustellen. Wer bereits ein Tablet besitzt, wird die Bedienung sofort verstehen: Es gibt Apps, Widgets, Benachrichtigungen und einen Android-App-Store. Genau diese Vertrautheit ist eine der größten Stärken des Geräts. Packen wir es erst mal aus!

Das Um und Auf: CalendarOS Cozyla setzt auf die hauseigene Software CalendarOS, die den Calendar Plus 2 von einem einfachen Android-Tablet zu einem Familienorganisationszentrum macht. Im Zentrum steht natürlich der Kalender: Google-, iCloud-, Outlook-, Yahoo-, CalDAV- und URL-basierte Kalender lassen sich einbinden. Besonders wichtig ist dabei die Zwei-Wege-Synchronisation: Änderungen, die direkt am Display vorgenommen werden, landen auch im jeweiligen Kalender auf dem Smartphone. Die Darstellung ist klar und familientauglich. Termine können nach Tagen, Wochen oder Monaten angezeigt werden, während individuelle Farben jedem Familienmitglied zugeordnet werden. So seht ihr auf einen Blick, wer wann unterwegs ist, welche Termine anstehen und wo sich möglicherweise Konflikte ergeben. Bis zu acht Profile werden unterstützt, was für die meisten Haushalte mehr als ausreichend sein dürfte. In der Praxis funktioniert die Kalenderansicht genau so, wie man es sich von einem digitalen Familienkalender erhofft: schnell verständlich, farbig strukturiert und ohne unnötige Komplexität. Insbesondere die Möglichkeit, mehrere Google- und Outlook-Kalender zu verbinden und farblich voneinander zu trennen, macht echt Sinn. Dementsprechend ist der Cozyla Calendar Plus 2 einer der flexibelsten digitalen Wandkalender, den man erstehen kann. Aufgaben, Sterne und Belohnungen Neben Terminen ist die Aufgabenverwaltung der zweite große Baustein. So kann man allen Personen wiederkehrende Pflichten zuweisen, etwa Zähneputzen, Hausaufgaben, Aufräumen oder Vokabeln lernen. Für erledigte Aufgaben gibt es Sterne, die sich später gegen selbst definierte Belohnungen einlösen lassen. Das klingt nach einem simplen Gamification-Trick, das funktioniert in der Praxis dann auch erstaunlich gut. Das Sterne-System, die Streaks und die sichtbare Belohnung motivieren stärker als klassische Erinnerungen oder Ermahnungen. Nicht nur für Kinder ist das Ganze eine sinnvolle Ergänzung, denn auch für Erwachsene sind To-dos, Routinen und Erinnerungen ebenfalls von Wert. Die Widgets lassen sich frei anordnen, skalieren und auf mehreren Seiten organisieren. So kann etwa eine Startseite für den Kalender, eine zweite für den Wochenplan und eine dritte für Einkaufsliste, Wetter und Smart-Home-Steuerung eingerichtet werden. Das macht den Calendar Plus 2 flexibler als viele spezialisierte Familienkalender, die meist nur einen starren Aufbau bieten. Besonders interessant, sofern ihr sie nutzen möchtet, ist die Meal-Planning-Funktion. Cozyla erlaubt die Planung von Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks, inklusive Zutaten und Zubereitungshinweisen. Aus einem Rezept lässt sich mit einem Tipp die passende Einkaufsliste erstellen. Zusätzlich gibt es eine Rezeptbibliothek sowie eine Vorratsverwaltung, die vor ablaufenden Lebensmitteln warnen soll. Das ist natürlich keine professionelle Meal-Prep-Software, aber genau das ist auch nicht der Anspruch. Der Calendar Plus 2 will den Alltag im Haushalt strukturieren, ohne dass ihr euch groß umstellen müsst und funktioniert sowohl im Quer- als auch im Hochformat, das ist enorm praktisch! Für Familien, die regelmäßig planen, einkaufen und kochen, kann diese Kombination aus Speiseplan und Einkaufsliste daher ein echter Mehrwert sein. Auch die Begleit-App Cozyla+ trägt dazu bei, dass das Gerät nicht nur in den eigenen vier Wänden nützlich ist. Termine, Aufgaben und Essenspläne lassen sich damit auch vom Smartphone aus verwalten. Über die Cozyla+ App Natürlich werdet ihr bei diesem Gerät bei der Einrichtung schon ganz früh gebeten, euch die Cozyla+ App für euer Smartphone herunterzuladen. Ein QR-Code zum Einscannen macht dies einfach, und nach dem Erstellen eines Kontos bei Cozyla geht es auch schon los. Zack, zack habt ihr die geführte Einführung zum Produkt hinter euch gebracht und den Calendar Plus 2 erstmals aufgesetzt. Dabei ist nichts in Stein gemeißelt: Sämtliche Angaben, Personen, Bilder und Vorschläge lassen sich jederzeit in der App und auch am Gerät wieder ummodeln. Das macht dieses Produkt so vielseitig, da höchstwahrscheinlich jede Familie ihre Sachen anders angeht und dementsprechend das Gadget anders aufsetzen wird. Letzten Endes steht die App dann aber mit ihren Möglichkeiten immer gleich da. Fünf verschiedene Reiter warten unten auf euch. Da geht es um die Tagesplanung, die Verwaltung sämtlicher angebundener Kalender, verschiedenste Aufgaben, die ihr vorgeben dürft, die Mahlzeiten-Kategorie inklusive Rezepten, Vorräten, Einkaufslisten und mehr, und natürlich auch Fotos. Was wäre ein großes Tablet, wie es der Cozyla Calendar Plus 2 eines ist, ohne die Möglichkeit, Familienfotos darauf zu versammeln? Eben. Der Cozyla Agent ist genau das, was er vorgibt zu sein: Ein KI-Tool, das euch verschiedenste Fragen beantworten kann, wie etwa, was man gerade kochen könnte, Aktivitäten fürs Wochenende oder auch schlichtweg Informationen zu Wetter und sonstigen geplanten Dingen geben. Das ist allerdings nach dem Probemonat mit einem Abo samt Kosten verbunden.

Mehr als nur ein Kalender Weil unter der Haube Android steckt, ist der Calendar Plus 2 kein reines Planungswerkzeug. Über den Google Play Store lassen sich zusätzliche Apps installieren, darunter Streamingdienste, Browser, Smart-Home-Anwendungen und weitere Alltags-Apps. Cozyla wirbt ausdrücklich mit YouTube, Chrome und TikTok, womit das Gerät auch als Unterhaltungsdisplay dienen kann. Als digitaler Bilderrahmen nutzt der Screensaver-Modus Fotos und Videos, während das Display sonst ungenutzt wäre. Zudem funktioniert der Calendar Plus 2 als Smart Home-Hub: Google Home und Amazon Alexa werden unterstützt, sodass Lichter, Kameras und andere kompatible Geräte über das Display bedient werden können. Diese Vielseitigkeit ist zugleich Chance und Risiko. Einerseits macht sie das Gerät zu einem echten Multifunktionsdisplay statt zu einem teuren Kalender. Andererseits besteht die Gefahr, dass der Familienkalender zum Ablenkungsdisplay wird. Wer möchte, dass Kinder im Flur nur Termine und Aufgaben sehen, sollte deshalb frühzeitig die Parental-Lock-Funktionen nutzen, mit denen sich Apps und bestimmte Funktionen einschränken lassen. Und in Sachen Sicherheit muss man halt auch erwähnen, dass das letzte Sicherheits-Update beim Gerät mit Android 14 den Stand von September 2025 (ja!) datiert, während das Google Play-Sicherheitsupdate zumindest mit Oktober 2026 als aktuell angezeigt wird. Wo die Synchronisation wackelt Trotz der vielen Funktionen gibt es einen wichtigen Kritikpunkt: die Kalendersynchronisation. Wir konnten im Testzeitraum nachstellen, dass einzelne Termine, die man schnell mal auf dem Kalender einträgt, nicht auf dem Kalender im Smartphone erscheinen. Wir haben das mit den aktuellen iOS-Smartphones getestet – es geht zwar in die Cozyla+ App, aber nicht in den Kalender. Nur, wer diesen Termin einer Person UND jeweils einem Kalender zuweist, bekommt das hin. Für ein Gerät in dieser Preisklasse wäre eine absolut verlässliche Zwei-Wege-Synchronisation allerdings Pflicht, sprich, es müsste einen Standard-Kalender geben, mit dem immer synchronisiert wird. Schließlich ersetzt der Calendar Plus 2 keinen Papierkalender, weil er Termine, Aufgaben und Pläne automatisch aktuell halten soll. Solange ihr eure Smartphone-Kalender nur auf dem Cozyla Calendar Plus 2 anzeigen lassen und vereinen wollt, ist das noch kein Problem. Solltet ihr aber auch am Kalender Termineinträge erstellen wollen, muss hier oftmals aufpassen, denn wenn ihr unachtsam seid, fällt da rasch ein Teil des eigentlichen Mehrwerts einfach so weg. Gleichzeitig kann man aber die 15,6 Zoll-Variante durchaus als praktische, überschaubare Lösung für Arbeitsplatten beschreiben, deren Display groß genug zum Lesen, aber klein genug für unauffällige Platzierung ist. Dies ist dann auch insgesamt das Fazit von unserem Testbericht: Die Hardware, die Idee und das Grundkonzept überzeugen, doch Software und die Handhabung aller entscheiden in eurem Alltag darüber, ob der Calendar Plus 2 wirklich etwas für euch ist.

Das Fazit: Coole, praktische Idee Unter dem Strich ist der Cozyla Calendar Plus 2 eine praktische digitale Möglichkeit, die eigene Familienplanung zusammenzuführen und auf neue Beine zu stellen. Besonders hervorzuheben sind meines Erachtens nach die Mehrfach-Kalender-Synchronisation sowie die farbliche Übersicht. Bis zu acht Profile können angelegt werden, und sämtliche gängigen Kalenderformate funktionieren mit dem Gerät, da gibt es kaum etwas zu bemängeln. Die helle und gute Anzeige, die einfache Bedienung sowie der stabile Standfuß des Kalenders sind ebenso eine gute Sache wie seine Flexibilität. Wer neben den Kalendern auch Aufgaben, Belohnungen, Rezepte, Fotos, Streaming und Smart Home in einem Gerät bündeln will, erhält hier ein sehr vielseitiges Paket. Kleinere Abzüge bekommt das Gerät für kleinere Wehwehchen. Die UVP von 419,99 Euro ist hoch, da hilft der aktuelle Preis von 299,99 Euro enorm. Wer sich unsicher ist, wird bei der Einrichtung möglicherweise überfordert, und dass es keinen Standard-Kalender für die Synchronisation gibt, muss man im Alltag zumindest wissen, um die Termine dann auch verlässlich auf jedes Smartphone zu bringen. Was bleibt noch zu sagen? Der Cozyla Calendar Plus 2 in der 15,6-Zoll-Variante ist ein überzeugend durchdachtes Familienorganisationsgerät. Er kann gleichzeitig Kochplaner, Bilderrahmen, kleiner Mediaplayer und Smart-Home-Bedienpult sein. Wenn ihr euer Familienleben auf einen zentralen Bildschirm holen möchtet, ist das möglich!