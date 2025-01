Faltbar mit alles, bitte: HUAWEI Mate X6 erscheint rundum erneuert

Das HUAWEI Mate X6 überzeugt durch technische Exzellenz in Netzwerkleistung, Kühlung und Materialqualität.

Mehr zum HUAWEI Mate X6

Seit der Einführung des ersten faltbaren Smartphones, des HUAWEI Mate X im Jahr 2019, hat das Unternehmen die Entwicklung des Segments mit seinem vielseitigen Produktportfolio maßgeblich vorangetrieben – von kompakten Modellen bis hin zu innovativen Multi-Faltmechanismen. Das HUAWEI Mate X6 markiert nun den nächsten Meilenstein dieser Erfolgsgeschichte. Es will Robustheit und Zuverlässigkeit neu definieren, und daher blieb kein Stein auf dem anderen. Für optimale Signalqualität nutzt der Hersteller erstmals verteilte Funkmodule.

Diese Technologie verteilt die Signalverarbeitung auf mehrere Einheiten und steigert die Verbindungsstabilität um 60% – ideal für Streaming, Gaming oder Videocalls. Das Gerät zeichnet sich durch seine hohe Robustheit aus, dank des Einsatzes von Kunlun-Glas der 2. Generation für das Außendisplay, einer Kohlefaser-Innenplatte sowie eines Rahmens aus Aluminium in Luftfahrtqualität. Graphen mit ultra-hoher Wärmeleitfähigkeit ermöglicht eine um 30 % größere Kühlfläche und sorgt selbst bei intensiver Nutzung für optimale Leistung. Das ist aber noch nicht alles!

Bilder lebensecht schießen und sehen

Das HUAWEI Mate X6 setzt mit der HUAWEI Ultra Chroma-Kamera neue Maßstäbe auch in der Smartphone-Fotografie. Mit 1,5 Millionen spektralen Kanälen steigert sie die Farbgenauigkeit um 120 % im Vergleich zum Mate X3 – für authentische Farben, wie sie das menschliche Auge wahrnimmt. Die Tele-Makro-Kamera kombiniert 48 MP, einen 4-fachen optischen Zoom und einen Super-Makro- Modus für beeindruckende Nah- und Fernaufnahmen. Die Ultra-Aperture-Kamera passt ihre 10- stufige physische Blende automatisch an – von F1.4 für Nachtaufnahmen bis F4.0 für Tageslichtfotos. Im Pro-Modus lassen sich diese Einstellungen manuell anpassen. „Moving Picture“ ermöglicht kreative Aufnahmen mit Mehrfach- und Langzeitbelichtung.

Mit Ultra Speed Snapshot werden selbst schnelle Objekte bei Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h gestochen scharf festgehalten – vom Rennwagen bis zum Sportler in Aktion. Das HUAWEI Mate X6 verfügt über ein 6,45-Zoll-OLED-Außendisplay (2440×1080) und ein 7,93-Zoll-OLED-Innendisplay (2440×2240) in ultrahoher Auflösung. Die HUAWEI X-True-Display-Technologie sorgt für lebensechte Farben und außergewöhnliche Schärfe. „Live Multi-Task“ ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von bis zu drei Apps auf dem großen Bildschirm – ideal für Videokonferenzen, Multitasking und kreative Projekte. Die interaktiven Sperrbildschirm-Themen „Emoji Crush“ und „Air Hoop“ bieten spielerische Unterhaltung: Nutzer können Emojis animieren oder per KI-Gestensteuerung virtuelle Basketballspiele starten.

Was kostet der Spaß?

Das HUAWEI Mate X6 ist ab sofort zu einem Preis von 1.999,- Euro (UVP) erhältlich. Zur Auswahl stehen zwei elegante Farbvarianten: Rot und Schwarz. Zum Marktstart erhalten Käufer*innen ein attraktives Launch-Paket bei einem Kauf bis zum 16. Februar 2025: Eine HUAWEI Watch GT 4 in Schwarz (46mm) sowie ein 66 W-Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich profitieren Frühentschlossene von einer kostenfreien Garantieverlängerung um 12 Monate.

Das Zubehörsortiment umfasst eine drehbare Schutzhülle mit Standfunktion. HUAWEI Care bietet dabei allen einen umfassenden Service mit Displayschutz und erweiterter Garantie. Das Servicepaket erhalten alle Kund*innen, die zwischen dem 17. Januar 2025 und dem 16. Februar 2025 das HUAWEI Mate X6 im offiziellen deutschen HUAWEI Online Store erwerben, gratis beim Kauf des Geräts dazu. Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Was haltet ihr von diesem tollen neuen Foldable?