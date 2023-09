HUAWEI WATCH GT 4 Test: Neuer Style trifft auf bekannte Smartwatch-Stärken

Mit einem klaren Fokus auf Fashion soll uns die neueste HUAWEI WATCH GT 4 überzeugen. Ob das Wearable dies schafft, klärt unser Test!

Über die HUAWEI WATCH GT 4

Wie es sich für eine Uhr gehört, kommt auch die HUAWEI WATCH GT 4 in zwei Größen in den Handel. Im Falle dieser Smartwatch sind dies 41 mm (Elegant Pendant) und 46 mm (Dynamic Octagon), und beide besitzen ein unverwechselbares Design. Während die für zierlichere Handgelenke gedachte Uhr mit einem klassisch-edlen Aufbau aufwartet, bekommt die große Version ein charakteristisches Achteck unter seinem Zifferblatt spendiert. Charakteristisch deshalb, weil dieses Design bei traditionellen Uhren schon seit über 50 Jahren Anwendung findet, und der Hersteller will damit ganz klar sagen: Dieses Jahr konzentriert man sich auf das Äußere! Ganz nach dem Fashion Forward-Prinzip bietet HUAWEI die WATCH GT 4 in Österreich in drei Farben an, namentlich sind dies Schwarz, Braun und Grau bei der 46 mm-Variante sowie Weiß, Gold und Silber bei der 41 mm-Version.

Doch egal, für welche Variante ihr euch entscheidet, das Nutzererlebnis dabei wird stets das gleiche sein. Wie auch schon bei den Vorgängermodellen verspricht HUAWEI eine Kombination aus Unauffälligkeit im Alltag und starken Tracking-Funktionen, was eure Gesundheit anbelangt. Dementsprechend haben die neuesten Modelle einen neuen Pulsmesser (TruSeen 5.5+), eine überarbeitete Schlafüberwachung (TruSleep 3.0), einen cleveren Zykluskalender und ganz neu dabei die Möglichkeit, eine Gesundheits-Gemeinschaft (Health Community) zu erstellen. Damit könnt ihr mit Freunden und Verwandten eure Gesundheits-Statistiken teilen und könnt auf Wunsch sogar benachrichtigt werden, wenn etwa bei älteren Personen ein Wert aus der Norm fällt. Die typischen Workout-Möglichkeiten und Funktionen der Vorgänger-Smartwatch (zu unserem Test) sind auch 2023 wieder mit dabei!

Der erste Eindruck

Der Hersteller hat mir freundlicherweise eine HUAWEI WATCH GT 4 für männliche Männer zur Verfügung gestellt. Im Klartext bedeutet dies die 46 mm-Ausführung in Grau (eigentlich im besten Edelstahl-Look), und das mit einem Edelstahl-Armband – so weit, so gut. Der Stainless Steel Strap besitzt die für Edelstahl-Armbänder typische Mechanik mit Stiften und einzelnen Elementen, von denen ich (ganz wie bei anderen Armbändern) für eine gute Passform an meinem Handgelenk gleich mal vier bis fünf wegoperieren musste. Das funktioniert bei der HUAWEI-Uhr sehr gut und vor allem werkzeuglos: Jedes einzelne Element hat eine kleine Druckfeder-Mechanik, die das Edelstahl-Glied auf einer Seite öffnet, und dann rutscht die andere Seite wie von selbst vom Verbund herunter. Das geht sehr schnell, und nach ein bisschen Ausprobieren habt ihr die gewünschte Länge parat!

Früh fällt auf, dass rein optisch der Fokus tatsächlich mehr in die Richtung der klassischen Chronometer geht. Anstatt eine Smartwatch anzubieten, die wie eine Smartwatch aussieht, will man den Look viel eher an die nicht-smarten Zeitmesser angleichen. Vom ersten Eindruck her ist dies auch durchwegs gelungen, denn im Zusammenspiel von klassischem Gehäuse und Armband eurer Wahl wirkt die HUAWEI WATCH GT 4 ganz so, wie ihr das haben wollt. Das Edelstahl-Duo in der 46 mm-Ausführung wirkt nur im ersten Augenblick wuchtig und schwer, denn schon nach etwa einer bis zwei Stunden fällt euch die Uhr am Handgelenk gar nicht mehr auf. Ein oder zwei Mal kam es vor, dass mich das Edelstahl-Armband mit seinen einzelnen Elementen ein wenig an den Haaren zog. Ungewohnt, ich bin eher der Kunststoff- und Textil-Typ, aber da habt ihr beim Kauf ja die freie Wahl!

Losgelegt mit der HUAWEI WATCH GT 4

Die Ersteinrichtung der Smartwatch läuft wie üblich über die hauseigene App ab, und in diesem Fall ist dies die HUAWEI Health-App. Sie ist – äußerst löblich! – für Android- und iOS-Nutzer:innen herunterzuladen, somit gibt es keinerlei Einschränkung, wer die Smartwatch verwenden können wird und wer nicht. Nach der Installation dieser App werdet ihr lückenlos an der Hand geführt, und binnen Minuten ist die neue HUAWEI WATCH GT 4 mit eurem Smartphone gekoppelt. Der Prozess dabei ist tatsächlich kinderleicht, denn die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist so aufgebaut, dass selbst völlig Unerfahrene vor keine großen Hürden gestellt werden. Es ist sehr angenehm zu sehen, wie auch an die Normalnutzer:innen gedacht wurde und der Zugang zu den Wearables extrem niederschwellig ist. Hier dürfen sich auch andere Hersteller eine dicke Scheibe abschneiden!

Da es sich trotzdem um ein Stück Technik handelt, ist die App naturgemäß auch für die technischen Raffinessen da. Das bedeutet, dass System-Sachen wie die Akkuanzeige, ein Update des Betriebssystems (HarmonyOS 4.0.0.88) und dergleichen über die HUAWEI Health-App passieren. Auch, wenn das vielleicht nicht für alle ganz leicht von der Hand geht, der Hersteller stellt sicher, dass sämtliche Prozesse und Optionen übersichtlich dargestellt werden. Besonders wird das Ganze dann ersichtlich, wenn man die HUAWEI WATCH GT 4 eine Weile verwendet hat, weil man dann umso stärker erkennen kann, wie konsistent die Menüs gestaltet wurden. Habt ihr Erfahrung mit der App gesammelt, kommt ihr leichter mit der Smartwatch zurecht, und umgekehrt. Die Begleit-App ist notwendig und clever zugleich, denn im Alltag ist sie so nützlich, sodass man sie kaum missen möchte.

Facts zu HUAWEI Health

Die HUAWEI Health-App wird als euer persönlichen Gesundheits- und Fitnessbegleiter beschrieben. Dabei ist es egal, ob ihr Anfänger:innen oder Profis seid, eure Gesundheit einfach nur im Blick haben wollt oder es rein um die Verwaltung der Geräte geht: Die App zeichnet eure Aktivitäten in mehr als 100 verschiedenen Sportarten ungeachtet eures Niveaus auf. Eure Workout-Daten werden euch bei jedem Schritt angezeigt, damit ihr auch gewiss eure Ziele erreichen könnt. Apropos Ziele: Mit dem Schlagwort Healthy Living könnt ihr euch von der App und der Uhr gewisse Aufgaben stellen lassen. Dazu gehört etwa regelmäßiges Wassertrinken, aber auch bewusstes Abschalten, das Erreichen eines Schrittziels oder guter Schlaf! Neu hinzugekommen ist auch die Möglichkeit, mittels Stay Fit-App Kalorienmanagement zu betreiben und damit langfristig euer Gewicht zu steuern.

Ihr könnt euch zudem eure gesammelten Gesundheitsstatistiken in der HUAWEI Health-App anzeigen lassen. So findet ihr leicht zugängliche Aufzeichnungen über eure Herzfrequenz, euren Sauerstoffgehalt im Blut, euren Blutdruck, eurer Schlafqualität, die Anzahl eurer Schritte und mehr. Auch ein Zykluskalender ist hier zu finden, der sich laufend nach euren Eingaben frisch berechnet. Alle Daten werden in übersichtlichen, dynamischen Diagrammen dargestellt, so dass ihr stets auf dem Laufenden seid. Doch auch die Zifferblätter der HUAWEI WATCH GT 4 sind flexibel: Wählt eines von den zig verschiedenen Zifferblättern im Store aus, und anschließend könnt ihr die mit DIY markierten Zifferblätter auch ein wenig bearbeiten. Die Spannweite reicht von coolen Designs bis hin zu lustigen Cartoons. Zudem gibt es regelmäßig Neues, wer also Wert auf Abwechslung legt, schaut hier öfters mal rein!

HUAWEI WATCH GT 4: Der Alltag

Ihr seht schon: Für Gesundheitsbegeisterte ist diese Smartwatch schon mehr als nur geeignet. Gemeinsam mit dem aktuellen Fashion Forward-Prinzip können aber auch Uhren- und Mode-Fans beruhigt zu einer HUAWEI WATCH GT 4 greifen. Denn die edlen Looks spielen ihre Rolle als dezente Begleitung oder Blickfang, ganz nach Lust und Laune. Durch die Freiheit, die angezeigten Zifferblätter jederzeit zu ändern, könnt ihr die Optik so klassisch oder ausgefallen werden lassen, wie ihr das gerade wollt. Abgesehen von ihrem Wert als Accessoire macht die Uhr aber einen äußerst guten Job als smartes Wearable. Dadurch, dass sie ständig eine Vielzahl eurer Gesundheitsdaten misst, bekommt ihr am Ende des Tages einen coolen Eindruck eures Zustandes. Damit nicht genug, klassische Tätigkeiten wie das Anzeigen von Benachrichtigungen erledigt die Uhr natürlich bravourös.

Übrigens: Bis zum 15. Oktober 2023 gibt es beim Kauf einer WATCH GT 4 die FreeBuds SE 2 bei teilnehmenden Händlern gratis dazu!

Doch die Standard-Aufgaben machen nur begrenzt Spaß, also gehen wir einen Schritt weiter. Die Aktivitätsringe gilt es, täglich aufs Neue zu schließen. Dabei werden verbrannte Kalorien geschätzt, Trainingsminuten gezählt und die Stunden honoriert, in denen ihr zumindest eine Minute lang gestanden seid. Natürlich könnt ihr dies im Alltag nebenbei erledigen, doch die HUAWEI WATCH GT 4 steht auch für intensive Workouts zur Verfügung. Wenn ihr bereit seid, ist eure Uhr das auch, und mit wenigen Fingertipps läuft auch schon euer Training an. Die gesammelten Daten umfassen dabei eure Workouts, euer Schlaf und eure Aktivität – dank langer Laufzeit ist die Smartwatch rund um die Uhr dabei! Damit das Ganze aber auch dementsprechend Spaß macht, solltet ihr die Uhr auch gerne tragen. Dafür hat sich der Hersteller auf seine Erfahrung besinnt und euch einige Freiheiten beim Design gegeben.

Das könnt ihr alles anpassen

Alles fängt mit der Wahl eurer HUAWEI WATCH GT 4 an. Nicht nur die Farbe des Gehäuses, auch die Entscheidung bezüglich des Uhrenbands hat natürlich einen großen Einfluss auf euren Style. Das liegt auf der Hand, stellt aber nur den Beginn der Möglichkeiten dar. Denn das Zifferblatt, der erste Eindruck, wenn ihr auf eure Uhr seht, kann eigentlich jede nur erdenkliche Form annehmen. Ob ihr nun auf eine Multitüde von Gesundheits- und Aktivitätsdaten steht, ein Fashion-Statement, ein Foto aus der Galerie oder etwas Lustiges abbilden wollt, die Uhr lässt euch dies tun. Wischt ihr auf diesem Zifferblatt seitlich nach links oder rechts, werdet ihr durch eine Reihe von sogenannten Karten geführt. So geht ihr im Vollbild-Modus standardmäßig durch eure Trainingsringe, eine Gesundheitsübersicht, einer Termin-Karte, eurer Aktivitätsübersicht und den aktuellen Mondzyklus geführt.

Hier lassen sich aber sowohl Reihenfolge wie auch die Karten selbst so ändern und anordnen, wie ihr das braucht und wollt. Möglichkeiten gibt es viele, namentlich sind das etwa Trainingspläne, die Herzfrequenz im Detail, aktuelle SpO2-Messungen (Blutsauerstoff), euren Zykluskalender, euren Stresslevel, Musik, Wetter oder Kompass, um nur einige Optionen zu nennen. Sechs solche Karten-Favoriten sind übrigens das Maximum, danach streikt die Ansicht und bittet euch, andere Karten zu entfernen. Neu ist dabei die Stay Fit-App, die euch in Verbindung mit der gleichnamigen Karte aktiv bei der Gewichtsabnahme oder beim Gewicht-Halten unterstützt. Das ist äußerst sinnvoll und stellt einen weiteren Grund dar, warum die HUAWEI WATCH GT 4 einen starken Einfluss auf die eigene Gesundheit haben kann!

Was gibt es noch zu sagen?

Dass die smarte Begleitung schon immer ganz starke Wurzeln im Bereich Aktivität, Workouts und Sport hatte, ist schon seit der ersten Ausgabe klar. Doch mit jeder neuen Version wird das Wearable cleverer, und die HUAWEI WATCH GT 4 macht da keine Ausnahme. Denn die Health-Vorschläge werden immer zielgerichteter und sinnvoller, und auch beim Schlaftracking gibt es ein Update. Tragt ihr die Uhr auch während des Schlafens, könnt ihr nun eure Schlafatmung beobachten lassen. Das bedeutet im Grunde, dass ihr die Unterbrechungen eurer Atmung im Schlaf messen lasst, und die Uhr gibt dann an, ob keine, wenige, einige oder häufige Atmungsunterbrechungen erkannt wurden. Das fügt sich in die ohnehin schon beeindruckende Riege an Gesundheitsüberwachungs-Features ein, wie etwa die kontinuierliche Herzfrequenz-Überwachung, automatische Stresstests, SpO2-Messungen und die Zyklusvorhersage.

Ein cooles Feature für HUAWEI-Familien hat es ebenfalls ins Gerät geschafft, und zwar im Bereich “Konto” dürft ihr eure ganz eigene Gesundheits-Community gründen. Ihr dürft Freunde und Verwandte mit QR-Code oder HUAWEI-ID einladen, euch darin gegenseitig motivieren, und euch sogar benachrichtigen lassen, falls ein Gesundheitswert irgendwie abseits der Norm liegen würde. Das ist vor allem mit gebrechlicheren Familienmitgliedern eine gute Sache, und sorgt bestimmt für positives Engagement. Die HUAWEI WATCH GT 4 ermöglicht es euch, auch etwas von eurem Smartphone entfernt zu telefonieren. Der Hersteller gibt bis zu 100 Meter Reichweite an, das konnte ich aber nicht testen. Dazu hat sich auch bei der Technik generell etwas getan, ein verbessertes GPS-Modul sorgt für noch genauere Positionsdaten, selbst etwa in den gefürchteten Häuserschluchten Wiens. Was noch?

Die Technik der HUAWEI WATCH GT 4

Hier muss eine Unterscheidung zwischen den beiden Varianten getroffen werden, was die Dimensionen angeht. Denn mit 46 x 46 x 10,9 mm ist der größere Bruder klar „wuchtiger“ als die elegante Version, die mit 41,3 x 41,3 x 9,8 mm aufwartet. Beim Gewicht verhält es sich ähnlich, die 46 mm-Variante wiegt 48 Gramm und die 41 mm-Ausführung 37 Gramm. Beide Geräte besitzen einen AMOLED-Bildschirm mit 466 x 466 Bildpunkten, hier ist nur die physische Größe unterschiedlich: 1,43 Zoll (46 mm) und 1,32 Zoll (41 mm) misst der Screen jeweils im Durchmesser. Auch, was den Akku angeht, gibt es Unterschiede, so fasst der größere Akku 524 mAh und der kleinere 323 mAh. Das führt dann auch zu Abweichungen bei der Akkulaufzeit: Während die 46 mm-Variante bis zu 14 Tage durchhalten kann, ist bei der 41 mm-Version nach etwa sieben Tagen Schluss – immer noch extrem gut!

Betreffend der Aufladung müsst ihr nicht allzu viel Zeit einplanen, in unter zwei Stunden ist die HUAWEI WATCH GT 4 von Null auf 100 aufgeladen. Der Hersteller gibt hier 100 Minuten an, das habe ich allerdings nicht nachgemessen. Die verwendeten Materialien hängen davon ab, für welche Option ihr euch beim Kauf entscheidet, Unterschiede gibt es beim Uhrenarmband je nach Ausführung. Grundsätzlich ist das Gehäuse stets aus Edelstahl gefertigt, und die Rückseite der Uhr ist aus faserverstärktem Kunststoff gemacht. Die Smartwatch ist nach IP68 staub- und wassergeschützt und bei 5 ATM wasserdicht. Als Konnektivitätsverbund sind in diesem Wearable Bluetooth 5.2, GPS, ein Mikrofon wie auch ein Lautsprecher verbaut. Das ermöglicht es euch, mit der smarten Uhr ohne euer gekoppeltes Smartphone in der Hand zu telefonieren, falls ihr das Feature mal braucht!

Preise und Verfügbarkeiten

Ab dem 14. September 2023 gibt es die HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) mit schwarzem Fluoroelastomer-Armband und die WATCH GT 4 (41 mm) mit weißem Lederarmband bei Media Markt im Pre-Sale. Ab dem 20. September 2023 ist sie dann in den anderen Shops ebenfalls zu einer UVP von jeweils 249,- Euro erhältlich. Vom Start des Pre-Sales (14. September 2023) bis zum 15. Oktober erhalten Kund:innen beim Kauf einer Watch GT 4 46mm mit schwarzem Kautschukarmband und die Watch GT 4 41mm mit weißem Lederarmband die HUAWEI FreeBuds SE 2 bei teilnehmenden Handelspartnern, solange der Vorrat reicht, kostenlos dazu.

Ab dem 6. Oktober ist dann die WATCH GT 4 46mm mit braunem Lederarmband zu einer UVP von 269,- Euro und die WATCH GT 4 41mm mit goldenem Armband zu einer UVP von 299,- Euro in Österreich erhältlich. Auch hier dürfen sich Kund:innen über ein Bundle-Offer freuen. Vom 6. Oktober bis zum 15. Oktober erhalten Kund:innen beim Kauf einer 46 mm-Uhr mit braunem Lederarmband oder einer 41 mm-Smartwatch mit goldenem Armband die HUAWEI FreeBuds SE 2 bei teilnehmenden Handelspartnern, solange der Vorrat reicht, kostenlos dazu. Am 11. November kommen dann auch die Versionen mit dem Edelstahlarmband auf den Markt. Die 46 mm-Variante mit Edelstahlarmband ist voraussichtlich zu einer UVP von 349,- Euro, und die 41 mm-Ausführung mit Edelstahlarmband zu einer UVP von 399,- Euro verfügbar.