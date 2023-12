Fallout 4 für aktuelle Konsolen wurde auf 2024 verschoben

Das geplante Update von Bethesda Softworks für Fallout 4, also die PS5- und Xbox Serie-Versionen des Spiels, wurde auf 2024 verschoben.

Warten auf Fallout 4 für PS5 und Xbox

Bethesda sagte zuvor, dass es dieses Update irgendwann im Jahr 2023 liefern würde, aber am Mittwoch, mit nur noch 18 Tagen im Jahr, kündigte es an, es stattdessen irgendwann im Jahr 2024 veröffentlichen würde. “Vielen Dank für Ihre Geduld mit uns, während wir an dem Fallout 4 Next-Gen-Update arbeiten”, sagte Bethesda auf ihrem offiziellen Fallout X-Konto. “Wir wissen, dass Sie aufgeregt sind, und wir auch! Aber wir brauchen etwas mehr Zeit und freuen uns auf eine aufregende Rückkehr in das Commonwealth im Jahr 2024”. Das Update der nächsten Generation von Fallout 4 wurde im Oktober 2022 angekündigt. Bethesda versprach dann “Leistungsmodusfunktionen für hohe Bildraten, Qualitätsfunktionen für 4K-Auflösung” und nicht spezifizierte Fehlerbehebungen für PS5, Windows PC und Xbox Series X.

Bethesda veröffentlichte ein ähnliches Update für The Elder Scrolls 5: Skyrim im Jahr 2021, das dieses Spiel mit verbesserter Grafik, schnelleren Ladezeiten und anderen Optimierungen für PS5 und Xbox Series X optimiert. Davor veröffentlichte Bethesda ein Xbox One X-Update für Fallout 4K-Auflösung und 30 fps-Bildraten ermöglichte. Fallout 4 ist derzeit auf der Xbox Series X spielbar und nutzt die FPS Boost-Funktion von Microsoft. Das verzögerte Update der nächsten Generation des Spiels ist nicht allzu überraschend, basierend auf Bethesdas langem Stillschweigen rund um das Update. Aber es sollte jetzt mit der Veröffentlichung der Fallout-TV-Serie von Amazon zusammenfallen, die im April auf Prime Video erscheint.