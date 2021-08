Kein Scherz: Skyrim bekommt am 11. November eine Jubiläumsversion

The Elder Scrolls 5: Skyrim bekommt zehn Jahre nach seinem Release eine Anniversary Edition. Lest hier mehr!

Dies ist keine Übung, Skyrim

Ja, es ist eine weitere Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim (zum Test) geplant. Die Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition enthält alle drei Erweiterungen, die Special Edition-Verbesserungen, über 500 einzigartige Inhalte des Creation Club und auch ein neues Feature: Angeln. Die Anniversary Edition ist Teil von Bethesdas Feier zum 10. Jahrestag von Skyrim, zu der auch eine spezielle Sendung “Skyrim In Concert” am 11. November (das Release-Datum 2011) und ein Skyrim-Fankunstmuseum gehören.

Skyrim’s Anniversary Edition wird am 11. November 2021 für Xbox Series X|S, PS5, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Das Spiel wird alle drei Haupterweiterungen von Skyrim – Dawnguard, Dragonborn und Hearthfire – und auch einige Inhalte aus dem Creation Club enthalten. Über 500 einzigartige Stücke werden dort sein, darunter Quests, Dungeons, Waffen, Zaubersprüche, Bosse und mehr. Was soll man dazu noch sagen – was haltet ihr davon?