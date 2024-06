Euro 24-Update für EA Sports FC 24: Das kommt alles ins Spiel

Das kostenlose Euro 24-Update für EA Sports FC 24 wird diese Woche veröffentlicht. Das wussten wir bereits, aber was erwartet uns darin genau?

Über das Euro 24-Update für FC 24

Es wird am 6. Juni starten, etwas mehr als eine Woche vor der Eröffnung des Turniers am 14. Juni, wenn Schottland in München gegen die Gastgeber Deutschland antreten wird. Der Modus ermöglicht es den Spieler:innen, das voll lizenzierte Turnier auf PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch zu erleben. Es wird auch in EA Sports FC Mobile und EA Sports FC Online verfügbar sein. Fans, die bis zum 16. Januar 2024 EA Sports FC 24 gespielt haben, erhielten einen der folgenden Sterne als Euro 2024 Ultimate Team Player Item:

Jack Grealish (England)

Ousmane Dembélé (Frankreich)

Federico Chiesa (Italien)

Florian Wirtz (Deutschland)

Virgil Van Djik (Niederlande)

Alvaro Morata (Spanien)

“Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit EA Sports weiter auszubauen, wobei die UEFA Euro 2024 Teil des EA Sports FC-Spiels wird”, sagte UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein, als der Modus letztes Jahr angekündigt wurde. “Die UEFA Euro 2024 ist eines der lebendigsten und aufregendsten Fußballturniere der Welt, und wir sind begeistert, dass die riesige EA Sports FC 24-Community auf der ganzen Welt die Chance erhalten wird, sich in einer so authentischen Spielumgebung mit dem Turnier zu beschäftigen.“ EA Sports FC 24 kann bis zum 17. Juni über PlayStation Plus beansprucht werden. Essential-Abonnenten können auch das PlayStation Plus Football Ultimate Team Starter Pack für das Spiel einlösen. Es umfasst 11 nicht handelbare Spieler, die mit 82 oder mehr bewertet wurden, sowie einen der All-Time-Stars des Fußballs als Icon Loan Player Pick für sieben Spiele.