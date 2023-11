EA Sports FC 24 bekommt UEFA Euro 2024-Turnier als Update hinzu

Das bevorstehende UEFA Euro 2024-Turnier wird zu EA Sports FC 24 hinzugefügt. Gut so, Turniere sind schließlich das Salz in der Suppe!

“Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit EA Sports weiter auszubauen, wobei die UEFA Euro 2024 Teil des Spiels von EA Sports FC wird”, sagte UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein in einer Erklärung. “UEFA Euro 2024 ist eines der lebendigsten und aufregendsten Fußballturniere der Welt, und wir freuen uns, dass die riesige EA Sports FC 24 Community auf der ganzen Welt die Chance erhalten wird, sich in einer so authentischen Spielumgebung an dem Turnier zu beteiligen”. Die fortgesetzte Partnerschaft mit der UEFA wird für EA jetzt, da die Partnerschaft mit der FIFA beendet ist, besonders wichtig sein. Zukünftige FIFA-Turniere wie die WM werden ja wohl nicht mehr in der Sportserie vorkommen…