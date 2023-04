eufy Mach V1 Ultra nun auch bei tink erhältlich

eufy hat Ende Februar mit der „MACH“-Reihe eine neue Premium-Cleaning-Serie enthüllt, deren erste Produkte der Mach V1 bzw. die Ultra-Variante davon sind . Ab sofort ist der MACH V1 Ultra neben der eufy-Webseite auch beim Smart-Home-Experten tink erhältlich – und das bis einschließlich 30. April in einem Rundum-Sorglos-Bundle: Zum weltweit ersten kabellosen Staubsauger mit Dampf-Wischmopp (UVP: 799 Euro) gibt es dort mit dem Handsauger eufy HomeVac H30 in der Infinity-Version (UVP: 199,99 Euro) die perfekte Ergänzung für jeden Haushalt kostenlos dazu. Am 10. April startet der edle wie auch schlank gehaltene MACH V1 Ultra dann bei Amazon.de. Schon jetzt erfreut sich der MACH V1 Ultra großer Beliebtheit: Der Tausendsassa saugt, wischt, desinfiziert mit 110 Grad heißem Dampf und reinigt sich in der Station selbt.

Der futuristische MACH V1 bietet ebenfalls alles für den „Frühjahrsputz“. Er integriert sich durch das edle Design mit geschwungenen Linien, transparenten Behältern und LEDs gut in moderne Haushalte. Techies erfreuen sich zudem über das praktische LC-Display am Haltegriff, das nützliche Bedien- und Warnhinweise anzeigt. Im automatischen Modus startet der leistungsstarke Sauger wie auch Wischer nahtlos mit seinem Vortrieb, was die Reinigung besonders einfach macht.

Er ist mit einer Saugkraft von 16.800 Pascal ausgestattet, damit Staub und Schmutz keine Chance haben. Um den Haus- und Nachbarschaftsfrieden zu wahren, verfügt der MACH V1 über eine dreilagige Geräuschunterdrückung. Der Geräuschpegel bleibt so auch bei hartnäckigen Essensresten auf dem Boden stets bei maximal 65 Dezibel, vergleichbar mit einem Geschirrspüler. Die verwendete Sterilisationstechnik desinfiziert nicht nur den Boden, sie reinigt den Staubsauger selbst, einschließlich der Rollbürste. Die Ozone werden dabei zu Sauerstoff, gesundheitsschädliche Schadstoffe und Keime um bis zu 99 Prozent reduziert.

Die Tesla Valve Mixing™-Technologie dosiert die in den Handgriff integrierte Reinigungslösung präzise und vermischt sie mit dem freigesetzten Wasser, um automatisch oder – auf Wunsch auch selbst – per Knopfdruck die perfekte Menge für blitzeblanke Reinigungsergebnisse zu liefern. Damit aus dem „Frühjahrsputz“ ein Reinigungs-Marathon werden kann, nutzt der kabellose Staubsauger die branchenführende Akkutechnologie von Anker. Deshalb hält der MACH V1 mit einer Ladung bis zu 45 Minuten durch, ehe er wieder in die mitgelieferte Ladestation muss.